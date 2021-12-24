إصابة عمرو الحلواني .. تغيير في تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة المقاولون العرب ، ضمن مباريات الجولة الثامنة بالدوري العام.

واجري هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا تعديلا في التشكيل الرسمي للمباراة ليبدأ بـ أحمد محسن بدلا من عمرو الحلواني الذي أصيب خلال الاحماء ، ودخول وليد عبدالمنعم الي دكة الاحتياط

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: مصعب البطاط - محمود البدري - خالد صبحي - أحمد محسن .

الوسط: محمد حسن - بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم .

الهجوم :شادي حسين - مصطفى ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - عبد الله محمود -وليد عبدالمنعم - محمود نعيم - كوامي بونسو - محمد توني - ونيفول كوبينا - ايفانز منساه - باسم مرسي.