طرح حصة أكثر من 60%.. كل ما تريد معرفته عن اكتتاب نادي غزل المحلة في البورصة المصرية

تعتزم شركة غزل المحلة لكرة القدم طرح حصة تتجاوز أكثر من 60% من رأسمالها المقرر أن يكون 200 مليون جنيه في البورصة، من خلال جمع ما يقرب من 135 مليون جنيه خلال أيام قليلة وسط توقعات أن يكون الطرح مع بداية عام 2022.

اكتتاب نادي غزل المحلة في البورصة المصرية

ويجري حاليا الانتهاء من إعداد نشرة الاكتتاب العام تمهيدًا لطرح حصة من الشركة في البورصة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يصل رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم إلى 200 مليون جنيه منها 65 مليونا تمثل قيمة الحصة العينية لمساهمة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهي حقوق انتفاع بالاستاد و3 ملاعب والاسم التجارى لمدة 20 عامً.

بينما باقى القيمة البالغة 135 مليون جنيه تمثل حصيلة الطرح فى البورصة، منها 37 مليونا عبر اكتتاب خاص، بالإضافة إلى 98 مليون جنيه من خلال اكتتاب عام.

وقال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الهدف من الطرح هو أن يكون هناك شركة تصرف على النادي بعيدا عن أموال الشركة، وتتفرغ الشركة للغزل والنسيج.

قال محمود عطا مدير الاستثمار بإحدى شركات تداول الاوراق الماليه إن طرح نادي غزل المحلة بمثابة حدث جديد علي بورصات منطقة الشرق الأوسط وإضافة لقطاع جديد بالبورصة المصرية وهو قطاع الاستثمار الرياضي والتي أصبحت صناعة من أكبر الصناعات على مستوى العالم وتقدر قيمتها بحوالي من 480 لـ 600 مليار دولار.

يرى عطا أن الحكومة المصرية شجعت على طرح الأندية بالبورصة المصرية حيث نصت المادة 71 من قانون الرياضة الجديد على: يجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكل أنواعها شكل الشركات المساهمة.. لافتا إلى أن طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم بمثابة فتح الطريق أمام أندية كثيرة للطرح في البورصة خلال الفترات القادمة.

وأشار إلى تصريحات شركة الأهلي للاستثمار الرياضي عن نيتها للطرح في البورصة المصرية من قبل منوها أن هذا النوع من الطروحات يقوم باجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين للبورصة المصرية نظراً لطبيعة الطرح والذي يعتمد على صناعة تجتذب إليها المواطنين في كل دول العالم.

وأكد محمود عطا نجاح أندية عالمية في أسواق المال مثل نادي " يوفينتوس الإيطالي " ونادي " مانشستر يونايتد الإنجليزي " ومن المقرر أن يصل رأس المال لشركة غزل المحلة لكرة القدم إلى 200 مليون جنيه منها 65 تمثل قيمة الحصة العينية لمساهمة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهي حقوق انتفاع الاستاد و3 ملاعب والاسم التجاري لمدة 20 عاما بينما باقي القيمة والبالغة 135 مليون جنيه تمثل حصيلة الطرح الخاص منها 37 مليون جنيه و98 مليون جنية للطرح العام.

قال محمد محمود عبد الرحيم باحث اقتصادي إن طرح نادي غزل المحلة في البورصة خطوة طال انتظارها وتحتاج إلى تعميم في باقي الأندية ، لافتا إلى أن طرح الأندية للبيع يحتاج الي ثقافة وبيئة تشريعية وقانونية ، حيث يمكن القول بأن الرياضة وكرة القدم بالتحديد أصبحت تمثل جانباً هاماً ورئيسياً في اقتصاديات بعض الدول حيث تساهم كرة القدم في زيادة حصيلة الموازنة العامة للدولة من خلال الضرائب والرسوم في عقود اللاعبين إلى جانب مساهمتها في تدفق النقد الأجنبي .

وأوضح الباحث الاقتصادي أنه محاسبيا يمكن التعامل مع خدمات اللاعبين على أنها " أصول " يمكن تصديرها ، على سبيل المثال البرازيل تصدر عشرات اللاعبين سنويا لجميع أنحاء العالم ويساهم ذلك بشكل مباشر وايجابي في الاقتصاد البرازيلي ، لاعبيه كصلاح ودروجبا وايتو أصبحوا مؤثرين في مجتمعتهم اقتصاديا بشكل كبير بفضل احترافية كرة القدم ، ولذلك فأن احتراف كرة القدم وبيع الأندية وخصوصا في الدول النامية والأفريقية قد يكون أحد أهم الحلول غير التقليدية في التنمية الاقتصادية ، في الحالة المصرية لا يعقل ابدا أن يستفيد عدد كبير من الأندية في مصر بدعم حكومي "غير مستحق"، فيمكن توجيه إلى بنود أخرى تتعلق بالبنية التحتية بالمؤسسات الخاصة للشباب ، عالميا في عام 2018 وفقًا لمجلة فوركس فأن نادي مانشستر يونايتد حقق أرباح تقدر بنحو 735 مليون دولار تقريبًا وبنفس الرقم تقريبًا حقق نادي ريال مدريد أرباح بنفس الرقم تقريبًا الي جانب تحقيق برشلونة أرباح تقدر بنحو 706 ملايين دولار في نفس العام .

وأشار إلى أن النوادي تحقق إيرادات من خلال تذاكر المباريات وحقوق الرعاية والبث التليفزيوني والجوائز المالية قائلا: فلا يعقل ابدا أن نادي الاسماعيلي العريق يعيش أزمة مالية كبيرة تساهم في صعوبة تنافسيته في البطولات المحلية وهو أول ناد عربي يتوج ببطولة أفريقية وينتظر دعماً مالياً من الدولة في حين أنه يمكن طرح النادي للبيع.

وأضاف: يقدم النادي الأهلي تجربة مميزة حتى الآن حيث تم إنشاء شركة لكرة القدم ومؤسسة مجتمعية كما تخطت ميزانية النادي الأهلي 2مليار جنيه في عام 2020 ، كما أن هناك توجهات بطرح أسهم 49% في أسهم شركة الأهلي للبيع ، ولذلك يمكن القول أن طرح الأندية للبيع يعزز من الحوكمة والادارة الاحترافية للنوادي في مصر ويعظم قيم أصول الأندية المصرية ، فعندما يشتري المشجعين على مختلف طبقاتهم أسهم في النادي المفضل مع إمكانية وجود ارباح فأعتقد انها تجربة متميزة وتستحق التنفيذ ، ولذلك فإن طرح نادي غزل المحلة في البورصة قد يكون تجربة تساهم في تعميم الفكرة في باقي الأندية المصرية وأتوقع لها النجاح .