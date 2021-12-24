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برلمان

برلمانية: يجب تفعيل دور العلاج الحر لمجابهة الدخلاء على مهنة التمريض

النائبة ايناس عبدالحليم
النائبة ايناس عبدالحليم عضو مجلس النواب

قالت النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مهنة التمريض شهدت حالة من العشوائية والفوضي خلال الأونة الأخيرة، فيما يخص شروط ممارستها، حيث ظهر ذلك في كثير من المستشفيات والعيادات الخاصة، معقبة "دلوقت بقينا نلاقي ممرضة شغالة بدبلوم تجارة، ولا ثانوية عامة، وده غير مقبول تماما".

وطالبت "عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إدارة  العلاج الحر بوزارة الصحة بتشديد الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة وعلى أطقم التمريض العاملة بها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين، من خلال تلقي الرعاية من أيادٍ متخصصة، على دراية كاملة بالميثاق الأخلاقي لهذه المهنة.

وأشارت عضو لجنة الصحة، إلي أن هناك جهودا من  نقابة التمريض بقيادة النائبة كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ، لمجابهة ظاهرة دخلاء المهنة سواء ظهر ذلك في شكل قرارات أو تشريع ينظم هذه المهنة باعتبارها من المهن التي لا غني عنها في أي مجتمع والتي أفرزت أهميتها أيضا، قدوم جائحة كورونا.

وتابعت البرلمانية، كما تعتبر خطوة منح كل من تُلقَّب بـ"الدَّاية" العديد من التدريبات علي الطرق السليمة والصحية للولادة؛ تسهم في تطوير أدائهن، بما يحافظ على صحة المرأة، وفقا للمعايير المهنية، والتي أهمها الحفاظ على سلامتها.

 

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جاء ذلك بعد أن ترأست الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، أمس، اجتماع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للتمريض، لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بالنقابة والتي تضمنت مشاركة النقابة في اجتماعات جامعة الدول العربية وتفاصيل الاجتماع بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وعرض الزمالات الجديدة لمهنة التمريض، وفتح سجلات جديدة للقابلات، والإجراءات الإدارية التى اتخذتها النقابة لتنظيم شئون المهنة.

وقالت نقيب التمريض في بيان لها اليوم، أنه تم مناقشة تفاصيل اجتماعات اللجنة التشريعية لإعداد القوانين، واللجنة الاستشارية للتمريض والقبالة بجامعة الدول العربية، والتي تناولت إعداد استراتيجية عربية وموحدة للتمريض والقبالة الخاصة بالدول العربية، وأول قانون استرشادي لتنظيم ممارسة التمريض بالدول العربية.

وأشارت إلى أن الاجتماع تضمن أيضاً مناقشة مسودة قانون مزاولة مهنة التمريض والتي تم عرضها الأسبوع الماضي على الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وأضافت كوثر محمود، أن الاجتماع تناول أيضاً الزمالات الجديدة للتمريض والتى تضمنت زمالة القابلات "المولدات" وزمالة تمريض أسرة على غرار طبيب الأسرة، وزمالة تمريض صحة المجتمع.

من جهته، قال عبده رفعت عبد العال وكيل أول النقابة العامة للتمريض، إن اجتماع مجلس ادارة النقابة العامة للتمريض، ناقش الاجراءات التى اتخذتها النقابة لمحاربة دخلاء المهنة، لافتاً إلى أن هناك إجراءات جديدة اتخذتها النقابة وسيتم تطبيقها بدءاً من العام الجديد 2022.

وأضاف رفعت، أنه تم مناقشة إجراءات تسجيل القابلات "المولدات القانونيات" لتسهيل العمل لهم داخل مصر وخارجها، لافتاً إلى أن هذا التخصص مطلوب بشدة خارج مصر، حيث يتميز التمريض المصرى بالكفاءة والمهارة.

التمريض العيادات الخاصة المستشفيات نقابة التمريض تشريع قرارات

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