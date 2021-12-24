لقاء السيسي وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.. تفاصيل زيارة رئيسة مجلس النواب البحريني للقاهرة

تجري فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين زيارة إلى القاهرة حالياً،حيث تزخر الزيارة بعدد من اللقاءات الرسمية حيث التقت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المصري، والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس النواب المصري.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير هشام الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيسة مجلس النواب البحريني، طالباً نقل التحيات إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومشيداً بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهات النظر والرؤى تجاه كافة القضايا، مؤكداً سيادته حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين الشقيقين على شتي الأصعدة، ومشدداً على موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج.

من جانبها؛ نقلت رئيسة مجلس النواب البحريني إلى السيد الرئيس تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدةً اعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص البحرين على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، ومشيدةً في هذا الإطار بالإنجازات التنموية في كافة ربوع مصر، والتي تتعانق مع الحضارة العريقة التي تذخر بها مصر في كل ركن منها، الأمر الذي يعكس القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة من قبل الرئيس.

كما ثمنت رئيسة مجلس النواب البحريني دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مؤكدةً أن قوة مصر من قوة كافة الدول العربية، ومشيدةً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لاسيما على المستوي البرلماني، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.

لقاء مع رئيس الوزراء المصري

التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس النواب البحريني، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وحضر اللقاء، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين في القاهرة .

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفي مدبولي برئيسة مجلس النواب البحريني في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: "أشعر بسعادة للقاء أول سيدة عربية تشغل منصب رئيس برلمان، وكذلك لاستقبالكم كأول مسؤول من دولة شقيقة في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أول اجتماع للحكومة بالمقر الجديد ".

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يكون الوفد البحريني قد اطلع على ما تم إنجازه من أعمال في العاصمة الجديدة، لافتاً إلى أن هذا الحجم من الأعمال تم إنجازه في أقل من خمس سنوات، وهو ما تحتاج الدول إلى إنجازه فيما لا يقل عن 15 – 20 عاما، وذلك بفضل الإرادة السياسية القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي لولاها لما تحققت هذه الإنجازات .

وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي بعمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين، لافتاً في هذا الصدد إلى العلاقات المتميزة التي تجمعه أيضاً بولي عهد المملكة، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحريني .

وأثنى رئيس الوزراء على ما حققه مجلس النواب البحريني من إنجازات، كأحد التجارب البرلمانية الناجحة والمتطورة في منطقة الخليج العربي، ودوره في مُعالجة القضايا الداخلية، وصياغة التشريعات التي تتوافق وخطط الإصلاح والتنمية والتطوير المستمرة التى يقودها عاهل البحرين .

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مجلسي النواب المصري والبحريني، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة بالبلدين، خاصة فيما يتعلق بمواءمة منظومة التشريعات الاقتصادية بالبلدين، وتشجيع المُستثمرين البحرينيين على تكثيف استثماراتهم بالسوق المصرية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين الشقيقتين، لاسيما في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع .

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع مملكة البحرين خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية، والمزمع عقدها في الربع الأول من عام 2022، ورحب أيضاً بتفعيل دور مجلس الأعمال المصري البحريني، لتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين، لزيادة التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات المشتركة .

من جانب آخر، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لما تحظى به الجالية المصرية في البحرين من اهتمام ورعاية من كافة الجهات والسلطات البحرينية، كما توجه بالشكر والتقدير للقيادة البحرينية على توفير قطعة أرض لبناء كنيسة قبطية تخدم أبناء الجالية المصرية من المسيحيين في البحرين، لافتاً إلي أنها تعد رسالة شديدة التميز تعكس عمق الروابط بين البلدين .

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق مع البحرين الشقيقة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لافتاً إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائماً ما يؤكد أن أمن وسلامة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن مصر .

من جانبها، تقدمت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال الذي لمسته والوفد المرافق خلال زيارتها لمصر، معربة عن تشرفها بأن يتم استقبالها كأول مسؤول عربي في مقر المجلس الجديد، بعد أول اجتماع للحكومة، معربة عن تهانيها لمصر قيادة وحكومة وشعباً على هذا الانجاز الكبير، لافتة إلى أن ما حققته مصر هو واقع ملموس وليست شعارات، بفضل الرؤية الحكيمة والثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأضافت قائلة: "نحن فخورون بهذا الإنجاز، وأن نشارككم إياه، كوننا مواطنون عرب ".

وحول الجالية المصرية فى البحرين، قالت المسئولة البحرينية "نحن في البحرين لا نشعر أن هناك جالية مصرية، فهم أخوة لنا، ونحن اليوم لسنا وفداً زائرا لمصر، وإنما نحن من أهل هذا البلد، جئنا لنشاركها هذا الانجاز المهم، ونحن على ثقة بأن الأيام القادمة ستشهد المزيد والمزيد من الانجازات ".

وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى ما تتمتع به البلدان من روابط تاريخية وثيقة، استمدت قوتها من العلاقات المتميزة والأخوية التي تجمع قيادة البلدين، والتي انعكست بطبيعة الحال على كافة المؤسسات، كما لفتت إلى أن هناك تنسيقاً دائماً حول كافة القضايا .

وأشارت إلى تطلعها لمزيد من التنسيق والتعاون خلال الفترة القادمة، لاسيما في المجال الاقتصادي، والذى سينعكس بدوره علي كافة المجالات، لافتة إلى تمتع الدولتين بالقوانين والتشريعات التي تجعل تحقيق ذلك أمراً ممكناً، مضيفة أن التعاون الاقتصادي القائم لا يعكس حجم وتميز العلاقات بين البلدين.

لقاء بمقر جامعة الدول العربية

كما استقبل أحمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم ٢٣ الجاري السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين والوفد المرافق لها بمقر الجامعة .

وصرح مصدر مسئول بالامانة العامة ان الامين العام ناقش مع السيدة رئيسة مجلس النواب عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التاكيد علي دعم الجامعة العربية لمملكة البحرين في مواجهة التحديات الخارجية وحماية مصالحها الوطنية.

وأضاف المصدر أن ابو الغيط ثمن في هذا الاطار الدور الهام الذي تلعبه البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ علي الهوية العربية وركائزها في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، منوها بالدور المقدر للقيادة البحرينية في هذا الخصوص.

لقاء مجلس النواب المصري

ستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم /الأربعاء/ فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، والتي تزور مصر على رأس وفد برلماني بحريني رفيع المستوى.

وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني والوفد المرافق لها في بلدهم مصر، مؤكداً على أن العلاقات المصرية - البحرينية راسخة وتاريخية على كافة المستويات، مشيراً إلى السعى الحثيث لتوطيدها على الصعيد البرلماني، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر ،خلال اللقاء، إلى فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني على مواقف البحرين، ودورها الداعم للاستقرار في منطقة الخليج العربي، مُشيداً بالتنسيق رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أعربت فوزية بنت عبدالله زينل عن بالغ اعتزازها بتلك الزيارة، مُشيدة بالدور الرائد والإيجابي والداعم من مصر لمملكة البحرين، كما أكدت سيادتها على حرص مجلس النواب البحريني على تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب المصري في كافة المجالات البرلمانية والتشريعية، فضلاً عن التنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وعقب انتهاء المباحثات وقع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع رئيسة مجلس النواب البحريني بروتوكولاً للتعاون بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني، والذي يأتي في ظل الرغبة الحثيثة من مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني في توطيد وتعزيز التعاون البرلماني في ظل الميراث التاريخي والحضاري المُشترك ووحدة الانتماء التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

يهدف البروتوكول المُوقع بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني إلى إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات البرلمانية المصرية - البحرينية، وتبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية، بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، كما يتناول البروتوكول أدوات لتعزيز التنسيق البرلماني بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، بما يكفل الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية في تلك المحافل.

يأتي توقيع بروتوكول التعاون بين مجلس النواب المصري ونظيره البحريني في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني على رأس وفد برلماني بحريني رفيع المستوى إلى مصر لإجراء مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات المصرية - البحرينية، خاصة على الصعيد البرلماني.

كما التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأربعاء، فوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى والوفد المرافق لها .

فى مستهل اللقاء، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين ، مشيرًا للروابط التاريخية التى تربط البلدين على كافة المستويات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ علي أن تطابق رؤى البلدين تجاه قضايا المنطقة إنما يعكس ما ارتقت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وهو ما يتطلب البناء عليه فى الفترة المقبلة باستمرار التنسيق والتشاور فى كل الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، ثمنت فوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى هذا اللقاء ، وعبرت عن جزيل شكرها وتقديرها علي حفاوة الاستقبال ، وأشارت إلى أن العلاقات المصرية البحرينية تُعد نموذجًا يُحتذى به فيما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية، مشيدة بالمواقف المصرية الداعمة والراسخة للبحرين و العالم العربي بأسره.

وأشادت رئيسة مجلس النواب البحريني بالإنجازات التي تحدث في مصر ، قائلة: "هنيئاً لمصر وشعبها بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق طفرات لا تعد ولا تحصي في مختلف المجالات"، مشيرة إلي أننا لا ننسي فضل مصر علي البحرين ، موضحة أن أول بعثة تعليمة أتت إلي البحرين كانت من جمهورية مصر العربية.

وفي نهاية اللقاء تبادل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الهدايا التذكارية مع رئيسة مجلس النواب البحريني، ثم قام الوفد بجولة تفقدية داخل أروقة المجلس شملت القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة، وتم التقاط عدداً من الصور التذكارية.