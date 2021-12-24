إبراهيم فايق يهنئ هاني حتحوت بزفافه: ربنا يرزقك الخير والسعادة

حرص الإعلامي إبراهيم فايق، علي تهنئة هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش علي قناة "صدي البلد" والذي احتفل بحفل زفافه على مصممة الأزياء عالية كُريم، مساء أمس الخميس بأحد الفنادق بالقاهرة.

ونشر إبراهيم فايق، صورة للعروسين عبر حسابه علي تويتر، وكتب: "أالف مبروك يا حبيبي.. ربنا يرزقك الخير والسعادة وراحة البال.. ودايما متألق وناجح".



واحتفل هانى حتحوت بزفافه على مصممة الأزياء عالية كُريِّم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط تهانى الأصدقاء والزملاء.



وكان الإعلامي الرياضي، هاني حتحوت، احتفل في سبتمبر الماضي بخطوبته على مصممة الأزياء عالية كُريِّم.



وأعلن حتحوت خطوبته وقتها من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، حيث أكتفي بكتابه “أنا خطبت”، والذى انهالت تعليقات التهاني من الجمهور عليه.