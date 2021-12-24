إحباط تهريب 280 قرص ترامادول مع راكب أجنبي عبر مطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، محاولة محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدر، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بداية الوقاعة، كانت في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من فرانكفورت؛ استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، راكبا أجنبيا في أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وسؤال الراكب عما إذا كان يحمل معه شيئًا ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية؛ فأجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة علي الطاهر مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود شرائط دوائية بين طيات الملابس بالحقائب .

وكلف محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 28 شريطا من عقار الترامادول المخدر، باجمالي 280 قرصا، مخبأة بين طيات ملابسه .

فقرر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 166 لسنة 2021 ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة.