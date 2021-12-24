تقارير: رافينيا ينتقل لـ بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، اقتراب البرازيلي رافينيا جناح فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، من الانتقال لـ بايرن ميونخ الألماني، في فترة الانتقالات الشتوية الشتوية المقبلة.

وبحسب شبكة “TNT Sports” البرازيلية، فأن رافينيا سينتقل لبايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الشتوي المقبل، مقابل 50 مليون يورو.

وذكرت الشبكة أن نادي آفاي البرازيلي، والذي بدأ رافينيا مسيرته الاحترافية معه، سيحصل على مبلغ 1.5 مليون يورو كحق رعاية للاعب البرازيلي.

يذكر أن رافينيا ارتبط بالانتقال لعدد من الفرق الأوروبية على رأسها ليفربول الإنجليزي، لتعويض مشاركة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وانتقل رافينيا لصفوف ليدز يونايتد قادمًا من ستاد رين الفرنسي عام 2020 مقابل 18.5 مليون يورو.

وسجل رافينيا 8 أهداف في 16 مباراة خاضها بقميص ليدز يونايتد هذا الموسم، إضافة لصناعته هدف وحيد، كما أنه سجل هدفين للبرازيل في 5 مباريات دولية.