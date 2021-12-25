من إخراج بيبر جونيه.. عروض نادي السينما الأوروبية بقصر السينما

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عروض سينمائية وندوات ثقافية بقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، حيث قدمت الفيلم الأجنبى The Young and produgious T.S. spivet ضمن نشاط نادى السينما الأوربية.

وينتمي هذا الفيلم لنوعيه افلام المغامرة وانتجته كندا عام ٢٠١٣، اخراج جون بيير جونيه، وبطولة كاتل كاتلت -هيلينا كارتر، وتدور قصة الفيلم حول طفل الصغير (كايل كاتلت) البالغ من العمر ١٠سنوات البارع فى علوم الفيزياء ويخترع آله ويفوز بجائزة وفى طريقه للحصول عليها تقابله العديد من الأزمات.



أعقب الفيلم ندوة تثقيفية للناقدة نشوي نبيل، وإستهلت حديثها بمناقشة الحاضرين عن كيفية قراءة الفيلم وعناصرة سواء الأخراج، السيناريو، والتصوير، كذلك أهمية الفيلم والقصة التى يسلط الضوء عليها والتى يبرزها المخرج من خلال الفيلم باستخدام السينوغرافيا للتأكيد عليها.

حيث أشارت أن ذلك الفيلم يعتبر لوحة فنية ساحرة تضافرت فيها الألوان والمناظر الطبيعية، بالإضافة لإستخدام ديكور واكسسوارات مرسومه بواقعية بديعة، والتى استخدمها المخرج مع قصة بسيطة مؤثرة على الرغم من بساطتها، وذلك ما ظهر جليا فى تقديم سيناريو متقن يحتوى على مقدمة، ووسط ونهاية متقنه السرد والتفاصيل على الرغم من نهايتة التقليدية، كما أضافت أن أهم ما يميز صناعة ذلك الفيلم هو إحترافية المونتاج وقدرته على إبراز أهم المشاعر فى إيقاع مشدود وتسلسل ممتاز.