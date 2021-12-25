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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تستعد لاستقبال رأس السنة.. ريا أبي راشد بإطلالة ناعمة على إنستجرام

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

قامت الإعلامية ريا أبي راشد بمشاركة صورة جديدة وهي تستعد لأستقبال العام الجديد وقامت بنشرها مع متابعيها عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بسيطة وناعمة، ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها من خلال التعليقات.

 

تفاصيل إطلالة ريا أبي راشد


وظهرت ريا أبي راشد وهي فستان باللون اللبني المائل إلى اللون الثلجي اللامع بأكمام طويلة وبتصميم مميز من منطقة الظهر، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وساحرة.
 

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وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا بتسريحة انسيابية وناعمة عبر كتفيها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت الآي شادو والماسكرا الآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه،وطلاء أظافر باللون الأحمر أيضا .
 

ريا أبي راشد


ولم تتكلف ريا أبي راشد إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات ، حيث اكتفت الظهور بإطلالة جذابة وناعمة.

 

حياة ريا أبي راشد الأسرية 


ولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تليفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

وتقوم ريا  منذ عام 2010  بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود إضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

 

مسيرة ريا أبي راشد العملية

 

بدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهن قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

 

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