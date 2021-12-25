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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية الحنطور على طريقة الراب .. أمنية والليثى ضيوف حبر سرى فى رأس السنة

أمينة
أمينة

يحل كل من الفنان محمود الليثى والفنانة أمينة ضيوفا على برنامج خبر سرى على قناة القاهرة والناس فى سهرة خاصة للاحتفال بالعام الجديد 2022. 

ومن المقرر ان يقدم كل من الفنانة أمينة والفنان محمود الليثي عدد من الأغاني المميزة ، بالإضافة الى عن رائيهم فى العديد من الأمور الفنية ومنها انتشار ظاهرة ما يعرف إعلامياً بـ أغانى المهرجانات . 

وخلال الحلقة بكت الفنانة أمينة عن حديثها عن أولادها ، كما قامت بغناء أغنيتها الشهيرة أركب الحنطور بطريقة “ الراب ” . 

وكان حل المطرب صابر الرباعي، ضيفا على برنامج " حبر سري" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، وتحدث الرباعي عن مسيرته الفنية.

اليوم .. صابر الرباعي ضيف برنامج حبر سري

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ورد المطرب صابر الرباعي، على تساؤل “جمهور  كاظم الساهر”، الذي  قال إن "تقديمه لقصائد نزار قباني محاولة من كل لتكرار نجاح كاظم ".

وقال صابر الرباعي: "غناء القصائد بالنسبة لي تحدي، وكاظم الساهر رائد من رواد غناء القصائد، وانا مش داخل معركة معه  وتشريف لي مقارنتي بالفنان كاظم الساهر ".

وتابع صابر الرباعي:" هناك منافسة فنية بشكل طبيعي ولا يوجد احد متفوق على الاخر، والفنان كاظم الساهر  له خصوصية في غناء القصائد بشكله وفنه وطريقة تلحين القصائد  وهو متميز بشكل كبير، وكان  نفسي أغني  أغنية زيديني عشقا وكانت من القصائد والألحان العبقرية، ويشرفني ويسعدني ان  أغني  من ألحان كاظم الساهر".

وقال المطرب صابر الرباعي، إنه هناك منافسين كثيرين له في  الوطن العربي، مضيفا:" هناك مطربين لديهم جمهورهم وهناك من يحب متابعتهم ، ولما اشوف جمهور يشتري تذاكر عشان يحضر حفلة لي أشعر بسعادة كبيرة ".

وتابع صابر الرباعي :"  هناك مطربين كثر ممكن اشتري تذكرة عشان أسمهم مثل كاظم الساهر وحسين الجسمي وشيرين وماجد المهندس أنغام وهاني شاكر، و هناك اصوات مطربين رائعة في مصر والوطن العربي بأكمله ".
رد المطرب صابر الرباعي،  على تساؤل:"  هل ندمت انك لم تغني اغنية " صابر وراضي" رغم أنها كانت مكتوبة له خصيصا" قائلا:" ندمت على عدم اغنية صابر وراضي".
وتابع صابر الرباعي :" المطرب  جورج وسوف  لما غناها أعطاها من لونه واحساسه وطريقة أدائه الكبيرة وجروج وسوف مدرسة ، وعندما عرضت عليا الأغنية دي حسيت فيها  بالنرجسية لأن فيها اسمي ".

 

امينة ماجد المهندس جورج وسوف صابر الرباعي حبر سري

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