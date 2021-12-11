هاني شاكر لـ حبر سري: لازلت أبكي على دينا بنتي.. والتحقيق مع ويجز.. وشاكوش مش هيغنى في حفلات

حل المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

مشاكل النقابة كثيرة.. هاني شاكر: قرار جديد أتخذه قريبا.. فيديو

وقال المطرب هاني شاكر،: "جوايا طفل صغير، لكن مشاكل النقابة كثيرة ونحاول تصحيح الوضع الذي نعيشه".

تعبت.. هاني شاكر كشف مفاجأة عن ترشحه لمنصب النقيب لفترة جديدة | فيديو

وكشف المطرب هاني شاكر، عن نيته للترشح لمنصب النقيب الدورة المقبلة، قائلا: "الفترة الحالية هي آخر فترة لي؛ لأني تعبت".

لو ألغى قراراتي هو حر.. هاني شاكر يرشح هذا الشخص لخلافته نقيبا للموسيقيين | فيديو

وأضاف هاني شاكر: "هناك أشخاص كثيرة يصلحون لهذا المنصب من بعدي، ومنهم الموسيقار أمير عبدالمجيد"، موضحا: "أتمنى النقيب الجديد، يكون وجه جديد".

هاني شاكر: فراق الضنا صعب أوي.. وبعيط على دينا بنتي حتى الآن | فيديو

أكد النجم هاني شاكر، تأثره حتى الآن برحيل ابنته دينا، قائلا: "بعيط لما بتيجي سيرة دينا بنتي، وهي ماسابتنيش ولا فارقتني، أنا ولا نهلة مراتي، ولا فارقت أخواتها، والله بحس إنها عايشة معانا، وأبناءها بحس إنهم روحها، وربنا يرحمها".

هاني شاكر: تدخل نجيب ساويرس في أزمة المهرجانات غلط كبير.. معرفش ماله بالمزيكا.. فيديو

أكد النجم هاني شاكر، عدم حصوله على دعوات لحضور مهرجان الجونة، قائلا: "لم تصل لى دعوة لمهرجان الجونة لان ده مش مهرجاني ولكن لو جاني دعوة لحضور مهرجان القاهرة هروح"، منتقدا موقف المهندس نجيب من نقابة الموسيقيين في موقفها حيال التعامل مع المهرجانات.

هاني شاكر: حسن شاكوش مش هيغنى في حفلات واعتذاره غير مقبول.. فيديو

أكد النجم هاني شاكر، عدم سماحه لمطرب المهرجانات حسن شاكوش بالغناء في الحفلات في مصر، قائلا: "حسن شاكوش موقوف حاليا وهو مش هيطلع يغني فى حفلة، ومجلس نقابة الموسيقيين رافضين وجوده واساءته لفئة عازفين الايقاع وإهانتهم على المسرح غير مقبول واعتذاره غير مقبول مني أنا ومجلس النقابة".

هاني شاكر: نريد إعطاء مناعة لـ مطربي المهرجانات بالفن المحترم.. فيديو

وقال المطرب هاني شاكر،: "الأفضل مع مطربي المهرجانات المناعة.. والذي نفعله ونريده إعطاء مناعة للولاد بالفن الكويس المحترم اللي بيه أحاسيس ومشاعر".

هاني شاكر: لو مايكل جاكسون في مصر كان سيتم منعه من الغناء.. فيديو

وعلق المطرب هاني شاكر، على ظهور الفنان محمد رمضان عاريا في بعض حفلاته، قائلا: "لو مايكل جاكسون وبيظهر بهذا الشكل سيتم منعه من الغناء".



الرضعة والنونة.. هاني شاكر: وقف ويجز عن الغناء في هذه الحالة.. فيديو

وأعلن المطرب هاني شاكر، أنه سيتم التحقيق في أغنية "كيفي كدة لويجز"، متابعا: "مفهمتش حاجة غير "الرضعة والنونة".