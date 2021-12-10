تعبت.. هاني شاكر كشف مفاجأة عن ترشحه لمنصب النقيب لفترة جديدة | فيديو

حل المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".





وكشف المطرب هاني شاكر، عن نيته للترشح لمنصب النقيب الدورة المقبلة، قائلا: "الفترة الحالية هي آخر فترة لي؛ لأني تعبت".



وأضاف هاني شاكر: "الدكاترة في المستشفى قالولي أبعد عن الانفعال وأي شيء ممكن يسبب لي زعل"، متابعا: "أنا بقيت أحسن، ومستمر على الدواء، لكن شايف إني أكمل الفترة دي، وكده كفاية فترتين".



وأوضح المطرب هاني شاكر: "عملت حاجات كتيرة كان نفسي فيها، وكنت أتمنى حاجات كثيرة وعملتها".