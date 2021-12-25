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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة كلابها .. نوال الزغبي تخطف أنظار جمهوها في أحدث ظهور

نوال الزغبى
نوال الزغبى

نشرت الفنانة نوال الزغبي صور جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

بروج أحمر.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نوال الزغبي تهنئ جمهورها بالعام الجديد

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة ناعمة برفقة كلابها ، وعلقت علي الصورة قائلة: LOULOU and KIKI.


وكانت قد طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "قلبى على قلبه"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، ونشرت جزء منها عبر حسابها على انستجرام.


وتقول كلمات الأغنية: "قلبى على قلبه.. جوَّا عيوني بخبيه.. كرمالو بعمل شو ما بدو.. بيؤمرنى أمِر، مش بس بحبه.. أنا بعشق كل شي فيه، قلبي وعيونى بيبقو حدو.. ع طول العمر، من لما عشقتو وعيونى ما نامو، ما بنسى صوتو ما بنسى كلامه".

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