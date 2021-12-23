بروج أحمر.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نوال الزغبي صور جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة ناعمة، مرتدية بلوزة باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الأحمر، تاركة خصلات شعرها منسدلة، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الجرئ.

وعلقت نوال الزغبي علي الصور، كاتبة: “امرأة باللون الأحمر”.

وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "قلبى على قلبه"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، ونشرت جزء منها عبر حسابها على انستجرام.



وتقول كلمات الأغنية: "قلبى على قلبه.. جوَّا عيوني بخبيه.. كرمالو بعمل شو ما بدو.. بيؤمرنى أمِر، مش بس بحبه.. أنا بعشق كل شي فيه، قلبي وعيونى بيبقو حدو.. ع طول العمر، من لما عشقتو وعيونى ما نامو، ما بنسى صوتو ما بنسى كلامه".