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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يتفقد أعمال رصف الطرق  وأعمال تطوير ميدان  قرية الجفجافة

رئيس مدينة الحسنة
رئيس مدينة الحسنة يتفقد شوارع المدينة

تفقد اللواء  أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء،  اليوم السبت، أعمال رصف الطرق  وأعمال تطوير ميدان  قرية الجفجافه الرئيسي ، الممول من  الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١م.

وأكد اللواء أسامة،  علي الشركة المنفذة للمشروع بضرورة تلافي جميع الملاحظات والالتزام بالدقة في التنفيذ طبقا للمواصفات والمعايير المتفق عليها  والواردة في كراسة الشروط،  لضمان جودة الأعمال والانتهاء من العملية طبقا للجدول الزمني المحدد لها .
 

القواعد المنظمة

كما  تم المرور علي بعض الإدارات الخدمية التي تعمل يوم السبت بالقرية لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان علي مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين ومدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة لمواعيد العمل الرسمية وذلك لتحقيق مصالح المواطنين بالقرية وتوفير كافة احتياجاتهم.

و خلال الجوله تفقد علي الشوارع الرئيسية والمحلات التجارية وأماكن تقديم الخدمة للمواطنين ، للتأكد من متابعة الحاله العامه للنظافه بالشوارع والمحلات وأكد على الجميع بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة. 

يأتي ذلك في ضوء المتابعة والإهتمام المستمر من اللواء رئيس المركز والمدينة لرفع المعاناة عن جميع الأهالي بقرى المركز والمدينة وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

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تفقد أعمال تطوير ميدان قرية الجفجافه

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