حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الفرصة متاحة لأصحاب المصانع لتقنين أوضاعها، مضيفا “:" بشوف كل يومين مصانع بدون ترخيص، الداخلية بتعمل لهم قضية، لأ.. أنا بقول للصناعة والرقابة الإدارية، دي ناس حاولت تشتغل، طب المفروض إن أنا أخليه مضبوط، وأقننه".

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وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالصعيد، اليوم، مخاطبا أصحاب المصانع غير المرخصة : “تعالى أقنن وضعك، ومش عشان آخد منك حاجة.. لكن مش عاوزين حد يغلط أو يكون في مواجهة القانون.. إنت حاولت.. حتى لو حاولت غلط؛ إحنا معاك، وحركتنا حركة بناء مش حساب”.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المنطقة الصناعية بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف .

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة قنا اليوم، لافتتاح عدد من المشروعات القومية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد.

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