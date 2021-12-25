"السكاشن والتطعيم" مفتاح النجاح | عميد علوم عين شمس يكشف لـ "صدى البلد" آخر استعدادات امتحانات الترم الأول .. وأبرز الإجراءات ضد كورونا

عميد علوم عين شمس يكشف الإجراءات المتخذة للتعامل مع الامتحانات في ظل كورونا

عميد علوم عين شمس يكشف آخر استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن الجامعة وضعت خطة، تستهدف منع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية، من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية، تتضمن متابعة التزام مراقبي اللجان بالإجراءات الوقائية والإحترازية، والتأكد من وجود المسافات البينية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب، ومتابعة إجراءات تهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة.

جاء ذلك، بعد قرر المجلس الأعلى للجامعات بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على لقاح كورونا، وأيضا أي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عُذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل pcr قبل السماح لهم بالدخول، ويكرر ذلك أسبوعيا.

وأوضح عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الجامعة تحرص علي عدم تسرب انتشار فيروس كورونا من المنشآت التعليمية الى المجتمع المحيط والعكس صحيح، كما تستهدف إعداد وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار هذا المرض داخل المنشآت التعليمية، وتحقيق درجة عالية من الأمان أثناء الإمتحانات خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور محمد رجاء، إلى أن كما لن يسمح للطلاب بحضور أي امتحانات قبل التطعيم بلقاح كورونا، وحال تجاوز الطالب نسبة الغياب عن سكاشن المواد يعتبر راسبا في أعمال السنة لهذه المادة.

وأعلن عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أن الجامعة تتأكد من الإجراءات الأخرى كالتباعد الاجتماعي وتقليل فترات الامتحان.

وعن التعامل مع الطالب الذي لم يحصل على لقاح كورونا ولم يحضر شهادة بي سي آر تثبت الخلو من الفيروس، أوضح أن الجامعة تنظر في كل حالة على حدا، لافتًا إلى أنه من الممكن قبول دخول بعض الطلاب غير الحاصلين على اللقاح لأسباب خارجة عن الإرادة وإجرائهم الامتحانات، على أن يجروا تحليل بي سي آر خلال أقرب وقت.

وأضاف "رجاء"، أن الجامعة تمنع دخول الطلاب المقتنعين بعدم ضرورية لقاح كورونا، مشددًا على أهمية التطعيم في تقليل فرص الإصابة بالفيروس والتقليل من مضاعفاته.

وصرح بأن الامتحانات تجرى على مجموعات من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساء، متابعًا: «الأمر يضمن عدم التزاحم أو تواجد عدد كبير من الطلاب، التعقيم مستمر والإشراف الطبي، وتوجد لجنة عليا داخل كل كلية تتابع الامتحانات وتتابع ملف مواجهة كورونا واللقاحات».

وافق المجلس الأعلى للجامعات على الخريطة الزمنية لموعد نهاية الفصل الدراسي الأول 2022، وكذلك موعد الامتحانات 2022، بجانب موعد إجازة منتصف العام الدراسي الثاني 2022، وموعد نهاية العام الدراسي الجامعي، حيث من المقرر أن يكون عدد أسابيع الدراسة بالكليات في الفصل الدراسي الأول 14 أسبوعاً لينتهي يوم 13 يناير المقبل 2022، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، وتنتهي يوم 3 فبراير المقبل 2022، ومن ثم تبدأ بعدها إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2021.

أعلن المجلس الأعلي للجامعات، أن العام الدراسي بدء في التاسع من شهر أكتوبر الماضي من العام الدراسي الجاري 2021، وينتهي يوم 16 يونيو 2022 ، حيث يستمر 34 أسبوعًا، علي أن تكون أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسي الأول و 97 يومًا للفصل الدراسي الثاني.

وكما حدد المجلس الأعلي للجامعات، موعد إجازة نصف العام تبدأ من السبت 5 فبراير 2022 ، حتي الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير 2022، حتي الخميس 9 يونيو 2022، وبذلك يقطع المجلس الأعلي للجامعات كافة الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" حول موعد امتحانات نصف العام وموعد اجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.

كشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن امتحانات الميدتيرم والتي تعرف باسم امتحانات الأعمال الفصلية لمختلف الفرق الدراسية، انتظمت بالكلية وشهدت إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول المرتقبة.

وأشار عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أنه تم منع الطلاب الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول امتحانات الميدتيرم.

وأكد الدكتور محمد رجاء، أن الكلية تقوم بتنفيذ قرارا منع وحظر التعامل مع أى طالب سواء فى شئون الكلية أو الدراسات العليا الا بعد تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا ، وذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء.

وكشف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، استعدادات الكلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول ، موضحا أن الامتحانات من المرتقب أن تنطلق منتصف شهر يناير المقبل.

وأشار رجاء، إلى أن تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا سيكون شرط دخول الامتحانات ، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة ، وتقليل الأعداد داخل اللجان ، وتوفير المطهرات وأجهزة قياس الحرارة .

وأشار عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية من كشف حرارى ومنع الدخول بدون الكمامة خلال الامتحانات ، مؤكدا أنه يمنع دخول الطلاب اللجان بدون تقديم ما يفيد الحصول على شهادة التطعيم.

وكشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتي تتمثل فى مراجعة الإجراءات الاحترازية وأعمال الصيانة الخاصة بالمعامل وقاعات ولجان الامتحانات.