المشدد 3 سنوات لمتهم في قضية قتل بمنطقة شبرا

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة المتهم علي ع ،ش بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بقتل شخص في منطقة شبرا .

ووجهت النيابة العامة للمتهم على عبد الحميد في القضية رقم 1146 لسنة 2021 جنايات شبرا والمقيدة برق 6 لسنة 2021 حصر تحقيق شال القاهرة والمقيدة برق 141 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة أنه قتل المجني عليها سمير رمضان احمد محمد عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأنه عقب علمه بوجود علاقة بينه وبين نجلته المجني عليها الثانية عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه واستدرجه إلى مسكنه بعد إيهامه بمحاولة انهاء تلك الخلافات والسماح له بالزواج منها وما أن سمحت له الفرصة استل سلاح أبيض "سكين" من مسكنه وسدد له طعنة واحدة استقرت بموطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصاباته المبينة بتقرير الصفةالتشريحية

والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح الشاهد الأول نسمة علي عبد الحميد بوجود خلافات فيما بينها وبين والدها وذلك لرفضه زواجها من المجني عليه المتوفي وحينما علم الأول بوجود علاقة فيما بينهما قام على اثرها باحتجازها بغرفته بان قام بتقيدها بقيد حديدي في يدها الا انها تمكنت من الفرار عقب مرور سبعة أيام وتوجهت الى المجني عليه وحينما هاتفها والدها اخبراه بزواجهما، فطلب منهما الحضور لمسكنه لتوثيق ذلك الزواج، وبتاريخ الواقعة توجهت الى مسكن والدها بمفردها اولا وقام الأخير بطمأنتها فهاتفت المجنيعليه وحضر، ودار فيما بينهم حوار حول طبيعة الزواج الا انها فوجئت بقيام والدها بطعن المجني عليه بصدره من الناحية اليسرى بسلاح ابيض سكين كان بحوزته وقام بملاحقتها مسددا لها عدة طعنات قاصدا إزهاق روحها.

وأكد الشاهدة الثانية رضا علي عبد الحميد بذات مضمون ما شهدت به سابقتها وأنها ابصرت والدها المتهم حال قيامه بتسديد طعنه للمجني عليه باستخدام سلاح ابيض ثم قام بملاحقة شقيقتها الشاهدة الفلی مسددا لها عدة طعنات.

وأضاف الشاهد الثالث أيمن محمد فؤاد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة شبرا أن تحرياته السرية توصلت الى صحة قيام المتهم بارتكاب الواقعة وذلك بأنه على إثر قيام المتوفي الى رحمة الله بالزواج من نجلة المتهم الشاهدة الأولى بدون علمه ودون الزواج رسميا منها فانتوی ازهاق روحهما وقام باستدراجهما لمسكنه وما أن سنحت له الفرصة قام بإخراج سكين وقام بطعن المتوفي الى رحمة الله بالصدر مما أدى الى وفاته وقام عقب ذلك بالتعدي على نجلته وأحدث ما بها من إصابات قاصدا إزهاق روحها.

وبمواجهته أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه عقب علمه بوجود علاقة فيما بين نجلته الشاهدة الأولى وبين المجني عليه قام بتكبيلها بقيد حديدي واحتجزها بمسكنه لمدة سبعة أيام إلا أنها تمكنت من الفرار وعلم عقب ذلك بوجود علاقة فيما بينهما وأنهما تزوجا دون علمه فإنتوي إزهاق روحهما واستدرجهما إلى مسكنه وقام بطعن المجني عليه الأول مستخدما سلاح

أبيض " سكين" وأحدث إصابته التي أودت بحياته ثم قابدقطعنات لنجلته الشاهدة الأولى قاصدا إزهاق روحها.

و ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات الموصوفة والمشاهدة بالمجني عليها سمير محمد ، والإصابة بالصدر-حيوي حديثة معاصرة لتاريخ الواقعة وهي اصابة طعنية حدثت من الطعن بجسم صلب ذو طرف مدبب أيا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل السكين المرسل.