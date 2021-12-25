عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم عين شمس تكشف لـ "صدى البلد" شروط دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول

شروط دخول امتحانات
شروط دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول

أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أن الجامعة وضعت خطة تستهدف منع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية.

txt

نوستالجيا.. تعرف على ذكريات غديوة التلاميذ بالمدرسة تحت ظل شجرة فى عز الشمس

txt

تربية عين شمس تكشف آليات امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل كورونا

وأوضح عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الكلية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا أنه لا توجد أي عقبات أوتحديات تقف في طريق تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

وأضاف الدكتور محمد رجاء، أن الجامعة حرصت على التواصل مع الطلاب أثناء عملية التطعيم بحيث تكون التطعيمات في مجموعات، بشكل منظم سواء الجرعة الأولي أو الجرعة الثانية.

وتابع عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكلية ستراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا أثناء تنظيم امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث سيجرى التشديد على إبراز شهادة الحصول على تطعيم فيروس كورونا، بالإضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامة الطبية وعدم الزحام وتعقيم قاعات الامتحانات بين الفترتين، للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من انتشار عدوى كورونا.

وكشف الدكتور محمد رجاء، عن العقوبات التى تقع على الطلاب المخالفين للإجراءات الاحترازية لامتحانات الفصل الدراسى الأول، ومنها التخلف عن التطعيم.

وقال عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن التطعيم متاح للطلاب والإداريين والأكاديميين ولا مجال للتهرب من التطعيم خوفا على النفس.

وأضاف “رجاء” أن الجامعة بدأت بالفعل بداية من منتصف نوفمبر الحالي في تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول أي طالب أو موظف أو عامل أو عضو هيئة تدريس إلى الجامعة، أو أي عنصر في العملية التعليمية غير مُلقح، أو ليس لديه ما يثبت تطعيمه مثل شهادة التطعيم الموفرة من وزارة الصحة، ولا يسمح له بالدخول وتطبيق عليهم جزاءات الغياب والانقطاع عن العمل، وحال تجاوز الطالب نسبة الغياب عن سكاشن المواد يعتبر راسب في أعمال السنة لهذه المادة.

وأعلن الدكتور محمد رجاء، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل جامعة عين شمس، تطعيم طلابها في منشآتها الطبية بشكل مستمر، حيث أعلنت جامعة عين شمس قبل أيام، وصول عدد المُطعمين من الطلاب إلى أكثر من 100 آلاف طالب على مستوى جميع الكليات.

وأضاف عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الجامعة تحرص على عدم تسرب انتشار فيروس كورونا من المنشآت التعليمية إلى المجتمع المحيط والعكس صحيح، كما تستهدف إعداد وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار هذا المرض داخل المنشآت التعليمية، وتحقيق درجة عالية من الأمان أثناء الإمتحانات خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الحل البديل الوحيد عن تطعيم الطلاب وسماح دخولهم حرم الجامعة هم وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا، هو تقديم شهادة pcr كل 72 ساعة لإدارة شئون الطلاب الخاصة بكل بكلية، تفيد بسلبية عينته وعدم إصابته بفيروس كورونا، أو تقديم شهادة طبية تفيد بإصابته بمرض مزمن يمنع حصوله على اللقاح.

علوم جامعة عين شمس كلية العلوم جامعة عين شمس عميد كلية العلوم جامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الأول فيروس كورونا الدكتور محمد رجاء

ترشيحاتنا

أشهر 5 سيارات هاتشباك لعام 2021 في الإمارات .. صور

بقدرات جبارة.. فيفو تطلق هواتف iQOO 9 في هذا الموعد

محافظة قنا: محور قوص نقادة يسهل حركة السياح إلينا من الأقصر |فيديو

برشلونة يسعى للتعاقد مع المغربي نجم أياكس الهولندي

12 مليون متخلف.. رد فعل أبوالليف على مغني "شيماء": يدمر ثقافة الدولة|شاهد

كارتيرون بعد رباعية المحلة: نتصدر المسابقة لحين انتهاء المنافسين من المؤجلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني: ادعاءات محمود عزت بسوء المعاملة لصرف نظر المحكمة عن جرائمه

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

نجم الأهلي حزين.. سر غضب مؤمن زكريا |فيديو

البنك المركزي: 8.5 تريليون جنيه حجم المركز المالي للبنوك في سبتمبر 2021

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

فيديو جراف.. من هي "شاتو جاركو" أول مسلمة محجبة تفوز بملكة جمال نيجيريا

بعد "الهشك بشك".. صراع جديد بين روبي وساندي

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ