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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

ريهام ايمن وشريف
ريهام ايمن وشريف رمزي

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها صور مع زوجها شريف رمزي، وابنائها عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” من باريس.

وكان الفنان شريف رمزي، هنأ زوجته الفنانة ريهام أيمن، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورًا تجمعه بهاعبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

كما علق شريف رمزي عليها: "دايماً بنتقد الناس اللي بتكتب لبعض رسايل علي السوشيال ميديا لكن إنتي تستاهلي اني اقولك بحبك قدام الناس كلها وأعرفهم انك أحلى وأجمل أم وست وزوجة في العالم، كل سنة وأنتي طيبة وعقبال مليون سنة يا حبيبتي️".

يشار إلى أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة" الذي شارك في بطولته كل من مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.

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ريهام ايمن الفنانة ريهام ايمن شريف رمزي فيسبوك باريس الفنان شريف رمزي انستجرام

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