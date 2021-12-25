"التحالف العربي": ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.

ووفق صحيفة عاجل، طالب التحالف العربي المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات.

وكان أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، تنفيذ 40 استهدافاً ضد جماعة الحوثي في محافظتي مأرب والجوف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف بقيادة السعودية في بيان، إن عملياته أسفرت عن القضاء على 223 حوثياً وتدمير 17 آلية عسكرية، إلى جانب تنفيذ عمليتي استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وكان التحالف قد استهدف مطار صنعاء مؤكدا أن مليشيات الحوثي الموالية لإيران تستخدمه بالمخالفة للقانون الدولي في تخزين الأسلحة وشن هجمات على المدنيين في السعودية.

وفي وقت سابق، اعترفت مليشيات الحوثي بإغلاق مطار صنعاء في وجه النشاط الإنساني الذي تديره الأمم المتحدة وتحويله لقاعدة عسكرية للصواريخ والمسيرات.