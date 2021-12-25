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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف يعلن تنفيذ ضربات جوية في صنعاء ويطالب المدنيين بالابتعاد

التحالف يعلن تنفيذ
التحالف يعلن تنفيذ ضربات جوية في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطالب التحالف بقيادة السعودية المدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بعدم الاقتراب من معسكر التشريفات، مشيراً إلى أنه سيقوم بضربات جوية لأهداف عسكرية في تلك المنطقة.

واوضح التحالف العربي في بيان، أن تلك الضربات، تأتي "استجابة للتهديدات"، لافتاً إلى أن "العملية تتوافق مع القانون الدولية الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون في مدينة صامطة بجنوب السعودية، مشيرا إلى أنه يحضر لعملية عسكرية أوسع ردا على الهجوم.

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من جانبها، أعربت مصر عن "وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وتهديدا سافرا للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية على موقف مصر الثابت من دعم السعودية "لما تتخذه من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومى بالبلدين".

وتقدمت مصر، حكومة وشعبا، بخالص التعازى والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوى الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

فيما قالت السفارة الأمريكية لدى السعودية اليوم السبت "تدين السفارة الأمريكية في الرياض بشدة الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية".

كما أدانت دولة قطر، اليوم، هجوم الحوثيين على منطقة جازان السعودية، الذي تسبب بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منطقة جازان جنوب غربي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين".

وأضاف البيان أن قطر "تعتبر الهجوم عملا خطيرا ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

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