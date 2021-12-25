مناقشة "الجوانب القانونية والاقتصادية للأوبئة" في مؤتمر حقوق المنصورة غدا

تنظم كلية الحقوق جامعة المنصورة مؤتمرها العلمي السنوي الخامس للدراسات العليا غدا الأحد بقاعة الدكتور عبدالرزاق السنهوري بالكلية بعنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية الأوبئة ".

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وفي إطار احتفال الجامعة باليوبيل الذهبي لها.

يناقش المؤتمر العديد من المشكلات القانونية والاقتصادية التي ظهرت نتيجة تفشي الأوبئة بصفة عامة متخذا ظهور فيروس كورونا اللعين كأحد الأوبئة التي كان لها الأثر الضار علي الاقتصاد بجميع دول العالم .

كما يشارك العديد من طلاب الدراسات العليا من داخل الكلية وخارجها في فاعليات المؤتمر العلمي بتقديم اوراق بحثيه قيمة حول الجوانب القانونية والاقتصادية للأوبئة حيث شارك أعداد كبيرة من طلاب الدراسات العليا من الطلاب المصريين وكذلك الطلاب الوافدين الدارسين بالكلية بمرحلة الدراسات العليا

كما يتشرف الدكتور شريف خاطر عميد الكلية ورئيس المؤتمر بدعوة جميع الطلاب من مختلف المراحل الدراسية للمشاركة في فاعليات المؤتمر لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة العلمية وثقل الملكات القانونية والاقتصادية والثقافية لجميع ابنائنا الطلاب.

وتتضمن فعاليات المؤتمر ثلاث جلسات منفصلة لمناقشة مايقرب من ثلاثون بحثا علميا مقدما وفقا للمحاور العلمية للمؤتمر وهي كالأتي الجلسة الأولي الجوانب الاقتصادية والإدارية الأوبئة برئاسة الدكتور السيد أحمد عبدالخالق استاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ووزير التعليم العالي الأسبق والجلسة الثانية تأثير الأوبئة علي فروع القانون العام برئاسة الدكتور احمد شوقي أبوخطوة استاذ القانون الجنائي وعميد الكلية الأسبق والجلسة الثالثة تأثير الأوبئة علي فروع القانون الخاص برئاسة الدكتور محسن عبدالحميد البيه استاذ القانون المدني .

فيما تم اختيار الأبحاث العلمية المقدمة المؤتمر وفقا لآليات علمية دقيقة من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر وعلي رأسها الدكتور وليد الشناوي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر والدكتور ابراهيم عبدالله عبدالرؤوف استاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ومقرر المؤتمر.