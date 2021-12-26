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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات رسمية للمدارس بشأن ضوابط بروتوكول تحية العلم

تحية العلم
تحية العلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية  عن بروتوكول تحية العلم في المدارس.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالشرقية في خطاب أرسلته لجميع الإدارات التعليمية والمدارس بمحافظة الشرقية ، أن العلم يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود وبه نسر صلاح الدين باللون الذهبي ، ويكون العلم على شكل مستطيل عرضه ثلثا طوله ويتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد اللون الاحمر ويتوسطه اللون الأبيض وأدناه اللون الأسود.

ويرفع العلم على مقار المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة.

وتؤدي كل يوم دراسي تحية العلم في مراحل التعليم قبل الجامعي وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم ، ويحظر رفع العلم أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه ، كما أنه لا يجوز رفع علم اخر مع العلم الوطني في سارية واحدة.

ويحظر القانون تنكيس العلم من غير مناسبات الحداد التي يحددها رئيس الدولة

وبالننسبة للسلام الوطني،  يجب الوقوف احتراما عند تحية العلم وعزف السلام الوطني ، ويتم تحية العلم 3 مرات ثم النشيد الوطني ولا يضاف أي كلمات أو صيحات قبل أو بعد التحية مصاحبة لتحية العلم.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة اشكاله في المدارس ، غرس قيم المواطنة ، والانتماء والولاء والتضحية من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية .

وشددت وزارة التربية والتعليم على ان يتم ذلك بشكل دوري وبكل وسيلة ممكنة ، مع الالتزام بـ تحية العلم واداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المدارس ، بضرورة استخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية، والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتأكيد على إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية، وعدم استخدام أي خرائط أخرى أيا كان مصدرها، وذلك في جميع الفصول بالعام الدراسي الجديد.

التربية والتعليم تحية العلم التعليم مديرية التربية والتعليم المدارس

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