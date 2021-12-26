عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الليف: كلت رغيف عيش معفن.. وعلاقتى بشقيقتي وأبنها أيمن بهجت قمر انتهت رغم حبى لهما

صدى البلد

حل الفنان نادر أبو الليف ضيفا على برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، متحدثا عن أصعب الفترات التى مر بها خلال حياته، خاصة الوقت الذى كان لا يملك فيه أى أموال، إضافة إلى علاقته بـ أيمن بهجت قمر.

وإلى أبرز التصريحات


رغم الخلاف.. أبو الليف لـ أيمن بهجت قمر: أنا خالك برضاك أو غصب عنك.. وأقسم بالله بحبك
علق المطرب نادر ابو الليف،على الخلاف بينه وبين الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر،رغم صلة القرابة بينهما.
 

12 مليون متخلف.. رد فعل أبوالليف على مغني "شيماء": يدمر ثقافة الدولة|شاهد
علق الفنان نادر أبو الليف على أغنية شيماء قائلا:" للاسف وصلنا لمرحلة مفيش فيها ثقافة ولا فهم وانحدار فنى".
 

أبو الليف: كلت رغيف عيش معفن ومرات كنت بنام من غير أكل
كشف الفنان نادر أبو الليف،عن أصعب الفترات التى مر بها خلال حياته، خاصة الوقت الذى كان لا يمتلك فيه أى أموال.


أبو الليف عن شقيقة والدة أيمن بهجت باكيا:جزمتها فوق راسى وعلاقتنا انتهت
علق المطرب نادر أبو الليف،على الخلاف وبين شقيقته الكبرى والدة الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر.
 

ترشيحاتنا

دعاء في جوف الليل لقضاء الحاجة.. ردده بكل يقين وشاهد النتيجة

شقيقة سوزوكي ألتو.. مازدا كارول تتألق من جديد |صور

فتح باب التظلمات للحاجزين في سكن لكل المصريين 2 .. اليوم

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر مباشرة؟

لمنع تعقبك.. فعل هذه الإجراءات فورا على متصفح جوجل كروم

صلاح في المركز الثالث.. ليفاندوفسكي يتصدر قائمة أفضل 100 لاعب في 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

مصدر أمني: ادعاءات محمود عزت بسوء المعاملة لصرف نظر المحكمة عن جرائمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

فترة حدادي على أي زوج لاتتجاوز 3 أيام.. تصريحات صادمة للراقصة دينا|فيديوجراف

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ