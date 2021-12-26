أبو الليف: كلت رغيف عيش معفن.. وعلاقتى بشقيقتي وأبنها أيمن بهجت قمر انتهت رغم حبى لهما

حل الفنان نادر أبو الليف ضيفا على برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، متحدثا عن أصعب الفترات التى مر بها خلال حياته، خاصة الوقت الذى كان لا يملك فيه أى أموال، إضافة إلى علاقته بـ أيمن بهجت قمر.

وإلى أبرز التصريحات



رغم الخلاف.. أبو الليف لـ أيمن بهجت قمر: أنا خالك برضاك أو غصب عنك.. وأقسم بالله بحبك

علق المطرب نادر ابو الليف،على الخلاف بينه وبين الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر،رغم صلة القرابة بينهما.



12 مليون متخلف.. رد فعل أبوالليف على مغني "شيماء": يدمر ثقافة الدولة|شاهد

علق الفنان نادر أبو الليف على أغنية شيماء قائلا:" للاسف وصلنا لمرحلة مفيش فيها ثقافة ولا فهم وانحدار فنى".



أبو الليف: كلت رغيف عيش معفن ومرات كنت بنام من غير أكل

كشف الفنان نادر أبو الليف،عن أصعب الفترات التى مر بها خلال حياته، خاصة الوقت الذى كان لا يمتلك فيه أى أموال.



أبو الليف عن شقيقة والدة أيمن بهجت باكيا:جزمتها فوق راسى وعلاقتنا انتهت

علق المطرب نادر أبو الليف،على الخلاف وبين شقيقته الكبرى والدة الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر.

