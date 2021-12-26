أحمد الشناوي: لم أوقع للأهلي من قبل.. ومباريات بيراميدز مع الزمالك صعبة

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز أنه لم يوقع للأهلي من قبل، مشددا على أن الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة أفضل من محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش من وجهة نظره.

وقال الشناوي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم أوقع للأهلي من قبل وتلك هي الحقيقة".

أضاف: "الهاني سليمان أفضل من محمد بسام في الفترة الحالية من وجهة نظري".



وتطرق الشناوي للحديث عن منتخب مصر قائلا: "مع كامل احترامي لرأي جهاز المنتخب لكن يجب أن يتواجد حارس لديه خبرات بجانب محمد الشناوي في قائمة منتخب مصر الوطني خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "مباريات بيراميدز مع الزمالك أصعب من مبارياته مع الأهلي، حظنا حلو مع الأهلي لدينا ثقة أكبر ضد الأهلي".



عن أصعب لحظة في مسيرته مع الزمالك قال: "مباراة صن داونز في نهائي 2016 بدوري أبطال إفريقيا الأصعب بالنسبة لي".

وختم حديثه قائلا: "ضد التعاقد مع مدربين حراس أجانب لأنه يوجد مدربين حراس مصريين مميزين".