الشناوي يكشف تفاصيل مكالمته مع الحضري بعد الإصابة واسباب تميز حارس الأهلي

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز تفاصيل مكالمة عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر معه عقب الإصابة التي تعرض لها مع بيراميدز بقطع في الرباط الصليبي.

وقال الشناوي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجهاز المعاون لكارلوس كيروش في منتخب مصر دعمني بعد الإصابة، وعصام الحضري تحدث معي في مكالمة هاتفية بصفته مدربا لحراس مرمى منتخب مصر ودعمني وطلب مني العودة بشكل أفضل وكنت سعيد للغاية بتلك المكالمة"

وأضاف: "ميزة محمد الشناوي حارس الأهلي تطوره المستمر وثباته على مستواه وكذلك الثبات الانفعالي الخاص به، كل تلك المميزات تعكس أفضلية الشناوي في الوقت الحالي"

وختم حديثه قائلا: "هدفي المشاركة مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد عودتي من الإصابة ولا أستهدف أن أكون ضيف شرف فقط بل أريد المشاركة في المباريات"