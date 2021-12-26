جمال علام: تواجد حازم إمام ومحمد بركات في قائمتي الانتخابية "مكسب كبير" للجبلاية

أكد جمال علام المرشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري أن تواجد الثنائي حازم إمام نجم الزمالك الأسبق ومحمد بركات نجم الأهلي الأسبق في قائمته الانتخابية مكسب كبير لاتحاد الكرة المصري.

وقال جمال علام في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنا نريد أن يكون هناك توازن في القائمة الانتخابية الخاصة بنا، ولذلك كان هاما أن يكون هناك من مارس كرة القدم في القائمة لذلك وجود حازم إمام ومحمد بركات مكسب كبير للجبلاية ولنا"

وتابع جمال علام حديثه قائلا: "فكرة التوازن الفكري هامة للغاية، العمل على تنوع الأفكار وطرح العديد من الأفكار الجديدة يعتبر هاما خلال الفترة المقبلة"

وأشار جمال علام إلى أن حازم إمام نجم الزمالك الأسبق اكتسب خبرات عديدة من خلال مشاركته في العمل الإداري لاتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، وتلك الخبرات ستفيده خلال الفترة المقبلة وبالطبع سوف نستفيد منها إذا قُدر لنا النجاح.