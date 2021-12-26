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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام : تعرضت للظلم أثناء رئاستي لاتحاد الكرة.. ونجحنا في إعادة الكرة المصرية للحياة عام 2012

صدى البلد

تحدث جمال علام المرشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري، عن فترة توليه رئاسة الجبلاية من قبل تحديدا عام 2012، مشددا على أنه تولى الرئاسة في فترة صعبة وتعرض للظلم كثيرا في تلك الفترة خاصة أنها شهدت نجاحات كثيرة رغم صعوبة تلك الفترة.
وقال جمال علام في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "توليت رئاسة اتحاد الكرة من قبل في ظروف صعبة، بعد أحداث بورسعيد الصعبة، خلال تلك الفترة واجهنا ظروفا صعبة أبرزها صعوبة استقبال الفنادق لمنتخب مصر الوطني وعقود الرعاية، ولكننا نجحنا في حل تلك الأمور ونجحنا في إعادة الحياة للكرة المصرية عام2012" 
أضاف: "برادلي حقق نتائج طيبة في البداية ولكن اعتزال الجيل الذهبي زاد من مشاكل المنتخب الوطني ولكننا بعدها تعاقدنا مع هيكتور كوبر وكان الهدف أن نصل كأس العالم وبالفعل نجحنا في التأهل إلى المونديال بعد غياب",
وتابع: "قمنا في تلك الفترة بزيادة قيمة عقد رعاية الدوري بما يليق بالدوري المصري، كما كان هناك عقد رعاية خاص بالأندية، واتحاد الكرة كان له نسبة".
وختم حديثه قائلا: "حاولت إعادة ترتيب الأوراق داخل اتحاد الكرة وكان لدي أفكارا جديدة في الجانب المالي والاستفادة من المسابقات الخاصة بمصر وكيفية التسويق لها".

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