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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاده أمر خاطئ.. سيد معوض: طارق حامد «بيزعل» من عدم اللعب أساسيا

صدى البلد

أكد سيد معوض، مدرب منتخب مصر السابق، إن طارق حامد من العناصر الهامة في منتخب مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن من أفضل اللاعبين بمركزه في مصر.

وقال معوض في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "طارق حامد بيزعل من عدم اللعب أساسي والجلوس احتياطيا، وهذا ظهر في بعض الأوقات التي لم يلعب خلالها مع جهاز حسام البدري، ولكن هذا الأمر لا يعنى أن استبعاده أمر صحيح".

ومن المقرر أن يعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون يوم 31 ديسمبر الجارى.

وقرر كارلوس كيروش، تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا 2022 إلى الأول من يناير المقبل بدلا من 27 ديسمبر الجارى كما كان مقررا.

ويعود كارلوس كيروش من البرتغال يوم 28 ديسمبر الجارى بعد قضاء إجازة الكريسماس، على أن ينطلق المعسكر يوم 1 يناير المقبل استعدادا للكان.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وهى قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 28 لاعباً.

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحي وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وإبراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

مصر رمضان صبحي طارق حامد منتخب مصر محمود تريزيجيه حسام البدري محمود الونش

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