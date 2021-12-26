الشناوي: محمد صلاح دعمني بعد الإصابة.. ومفاوضات تشيلسي جاءت عبر "وكيل لاعبين"

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز أن هناك وكيل أعمال تحدث معه في فترة من الفترات بشأن إمكانية الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.



وقال الشناوي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مفاوضات تشيلسي الإنجليزي من قبل جاءت عبر أحد وكلاء اللاعبين"



وتطرق الشناوي للحديث عن محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي: "صلاح تحدث معي للاطمئنان بعد إصابتي، وعرض علي الذهاب إلى إنجلترا للمتابعة مع دكتور هناك ولكني تحدثت معه عن أن التأهيل يسير بشكل جيد"



وختم حديثه قائلا: "سعيد بتدعيم صلاح لي وتواصله معي أسعدني كثيرا بعد إصابتي"