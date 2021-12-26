أبو العينين يهنئ المسيحيين الكاثوليك والأنبا توماس عدلي بعيد الميلاد المجيد

قدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التهنئة للأخوة المسيحيين الكاثوليك وإلى نيافة الأنبا توماس عدلي – مطران الجيزة والفيوم وبني سويف بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال وكيل مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بصادق مشاعر المحبة يسعدني أن أبعث بخالص التهانى القلبية إلى الأخوة المسيحيين الكاثوليك وإلى نيافة الأنبا توماس عدلي – مطران الجيزة والفيوم وبني سويف بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال أبو العينين: ستبقي مصر بترابط أبنائها نموذجاً فى التسامح والمحبة والوحدة الوطنية التي تفخر بها بلادنا طوال تاريخها .. ستبقي مصر نسيجًا وجسدًا واحدًا، وطنا للوسطية وقبلة للمحبة والسلام .. أدام الله المحبة التي تجمع قلوبنا ، مختتما «كل عام وأنتم بخير عيد ميلاد مجيد».