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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اول رد من شيكابالا على هتافات جماهير الزمالك في مباراة المحلة

صدى البلد

علق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، على هتافات جماهير القلعة البيضاء له في مباراة غزل المحلة.

وهتفت جماهير الزمالك لشيكابالا صاحب الـ35 عامًا، الذي غاب عن مباراة غزل المحلة بسبب الإيقاف.

وتعرض شيكابالا للإيقاف بعد أحداث مباراة البنك الأهلي، للتتويج بالدوري في الموسم الماضي.

ونشر شيكابالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو لجماهير الزمالك أثناء هتافها له مدونًا عليه "عائلتي".

وقضى شيكابالا عقوبة الإيقاف التي تعرض لها (8 مباريات)، ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية للفريق عقب العودة من فترة التوقف الدولي.

وتخطى الزمالك عقبة ضيفه غزل المحلة بفوز عريض، بنتيجة (4-0)، مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى 19 نقطة، متصدرا ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن الأهلي.
 

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