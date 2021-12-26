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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام: استقلالية رابطة الأندية الخطوة المقبلة لتطوير الكرة المصرية

صدى البلد

أكد جمال علام المرشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري أن استقلالية رابطة أندية الدوري خلال الفترة المقبلة هدف أساسي بالنسبة له من أجل تطوير الكرة المصرية.
 

وقال جمال علام في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سنناقش خطط فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة وسنعيد تقييم ما فعله خلال الفترة الماضية ونقيم تصوراته خلال الفترة المقبلة ويجب على المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون له عملا واضحا، يجب أن يقوم بوضع تصورات لتطور الكرة في مصر"
 

أضاف: "لا نريد أن يكون المدير الفني لاتحاد الكرة مجرد ظاهرة فقط أو يكون لديه مكتبا في الاتحاد فقط بلا عمل، يجب أن يكون له عملا ملموس ونعمل سويا على تطوير الكرة في مصر"
 

وتابع: "استقلالية رابطة أندية الدوري الخطوة المقبلة لتطوير الكرة المصرية ونحن نعمل معا من أجل تحقيق هدف واحد في النهاية، ونريد حل أزمات الأندية الصغيرة ماليا وتدعيمهم"
 

وختم حديثه قائلا: "أعد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بأن كل طموحاتهم سوف تتحقق من خلال العمل على التطوير"

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