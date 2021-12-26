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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

‏جمال حمزة: مش فاهمين حاجة من كيروش .. فيديو

صدى البلد

‫وجه جمال حمزة نجم الزمالك السابق انتقادات لاذعة الي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بسبب اختياراته لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الافريقية المقبلة بالكاميرون.‬

‫واضاف حمزة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة انه لا يفهم طريقة كيروش حتي الان مع منتخب مصر خاصة في اختياراته لعناصر وسط الملعب .‬

‫واوضح حمزة ان منتخب مصر لا يملك خطة لعب واضحة حتي الان عندما تشاهد المنتخب لا تدري هلي يعتمد علي خطة هجومية ام دفاعية في مشهد غريب للغاية.‬

‫واشار حمزة الي انه من الافضل ان يعتمد كيروش علي النني وزيزو في وسط الملعب حيث سيتولي النني الشق الدفاعي بينما سيقوم زيزو بالدفاع والهجوم حيث يعد اللاعب الوحيد داخل مصر حاليا القادر علي اداء هذا الدور.‬
 

ومن المقرر أن يعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون يوم 31 ديسمبر الجارى.

وقرر كارلوس كيروش، تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا 2022 إلى الأول من يناير المقبل بدلا من 27 ديسمبر الجارى كما كان مقررا.

ويعود كارلوس كيروش من البرتغال يوم 28 ديسمبر الجارى بعد قضاء إجازة الكريسماس، على أن ينطلق المعسكر يوم 1 يناير المقبل استعدادا للكان.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وهى قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 28 لاعباً.

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحي وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وإبراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

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