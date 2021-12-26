غزل المحلة: لا نية لإقالة عودة .. وانتهي عصر الحساب بالقطعة

أبدى علي العباسي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، رضاه عن أداء فريق الكرة بعد مرور ثمان جولات من الدوري.

وقال العباسي في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع كريم رمزي "مجمل أداء الفريق جيد جدًا، الفريق لم يتعرض للهزيمة سوي من الأهلى والزمالك، وحقق الفريق نتائج جيدة".

وتابع "محمد عودة من المدربين المتميزين، وقادر على تصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف المقبلة".



واختتم العباسي كلامه مؤكدًا على استمرار محمد عودة في منصبه كمدير فني للفريق، مشيرًا إلي ان الهتافات ضد المدير الفني جاءت من قلة محدودة قائلًا: "انتهي زمن الحساب بالقطعة، والهتافات لن تؤثر علي قرارات الإدارة".

وتخطى الزمالك عقبة ضيفه غزل المحلة بفوز عريض، بنتيجة (4-0)، مساء أمس السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، إلى 19 نقطة، متصدرا ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن الأهلي.