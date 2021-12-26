عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الشناوي لجماهير الزمالك: مشوفتش الخطيب نهائي.. والأزمة المالية سبب رحيلي

صدى البلد

نفى أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز الأنباء التي ترددت حول عقده جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، للانتقال إلى الفريق الأحمر خلال فترة وجود الحارس مع الزمالك.

 و أشار الشناوي إلى أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن الزمالك ولكن الحجز على أرصدة النادي والأزمة المالية كانت سببا في رحيله عن الفريق.
 

قال الشناوي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جددت عقدي بأعلى راتب في الزمالك وهو ما أثار أزمة داخل الفريق وكان هناك أزمة مالية داخل النادي وطالبت بثمن علاجي ولكن شخص إداري أبلغني بأن راتبك أثار أزمة لذلك اتحاد الكرة دفع ثمن علاجي ثم تم خصم الأموال من الزمالك فيما بعد"
 

أضاف: "لم أكن أرغب في الرحيل عن الزمالك، والنادي صاحب فضل كبير على أحمد الشناوي بعد النادي المصري ورفضت الكشف عن تفاصيل رحيلي احتراما لجماهير الزمالك"
 

وتابع: "السبب الرئيسي في رحيلي عن الزمالك أزمته المالية، خاصة بعد التحفظ على أموال النادي، وشعرت بأن هناك أزمة في النادي بسبب راتبي، وبعدها كان هناك اتفاق بين تركي آل الشيخ ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي على رحيلي إلى بيراميدز وشعرت أن الزمالك لم يتمسك بي قد يكون السبب راتبي ولكنني بعدها فضلت الرحيل"
 

وحول انتقادات جماهير الزمالك له بسبب الأنباء التي ترددت بشأن عقده جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي قبل إحدى مباريات القمة قال: "تلقيت اتصالا هاتفيا من المستشار تركي آل الشيخ وقال لي قبل مباراة القمة ضد الأهلي، أريد أن أعقد جلسة معك.  

وتابع الشناوي  وبالفعل ذهبت ولم يكن الأهلي محور الحديث، ولكن تركي آل الشيخ كان يريد انتقالي إلى الاتفاق السعودي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة وكنت أريد وقتها الاحتراف الخارجي ولكن الاهلي لم يكن لديه أي علاقة بالأمر.

وأوضح الشناوي  ولم أجلس مطلقا مع الخطيب الحديث كان مع تركي آل الشيخ للاحتراف في السعودية، وبعد خسارة الزمالك مع مدربه وقتها إيهاب جلال في أول مباراة قمة له بثلاثية نظيفة الجماهير انتقدتني وربطت جلستي مع تركي آل الشيخ بإمكانية انتقالي إلى الأهلي وهذا لم يحدث"

الزمالك الأهلى مرتضى منصور اتحاد الكرة أحمد الشناوي بيراميدز نادي الزمالك جماهير الزمالك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشناوي رئيس نادي الزمالك

ترشيحاتنا

دعاء في جوف الليل لقضاء الحاجة.. ردده بكل يقين وشاهد النتيجة

شقيقة سوزوكي ألتو.. مازدا كارول تتألق من جديد |صور

فتح باب التظلمات للحاجزين في سكن لكل المصريين 2 .. اليوم

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر مباشرة؟

لمنع تعقبك.. فعل هذه الإجراءات فورا على متصفح جوجل كروم

صلاح في المركز الثالث.. ليفاندوفسكي يتصدر قائمة أفضل 100 لاعب في 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

مصدر أمني: ادعاءات محمود عزت بسوء المعاملة لصرف نظر المحكمة عن جرائمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

فترة حدادي على أي زوج لاتتجاوز 3 أيام.. تصريحات صادمة للراقصة دينا|فيديوجراف

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ