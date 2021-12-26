أحمد الشناوي لجماهير الزمالك: مشوفتش الخطيب نهائي.. والأزمة المالية سبب رحيلي

نفى أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز الأنباء التي ترددت حول عقده جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، للانتقال إلى الفريق الأحمر خلال فترة وجود الحارس مع الزمالك.

و أشار الشناوي إلى أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن الزمالك ولكن الحجز على أرصدة النادي والأزمة المالية كانت سببا في رحيله عن الفريق.



قال الشناوي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جددت عقدي بأعلى راتب في الزمالك وهو ما أثار أزمة داخل الفريق وكان هناك أزمة مالية داخل النادي وطالبت بثمن علاجي ولكن شخص إداري أبلغني بأن راتبك أثار أزمة لذلك اتحاد الكرة دفع ثمن علاجي ثم تم خصم الأموال من الزمالك فيما بعد"



أضاف: "لم أكن أرغب في الرحيل عن الزمالك، والنادي صاحب فضل كبير على أحمد الشناوي بعد النادي المصري ورفضت الكشف عن تفاصيل رحيلي احتراما لجماهير الزمالك"



وتابع: "السبب الرئيسي في رحيلي عن الزمالك أزمته المالية، خاصة بعد التحفظ على أموال النادي، وشعرت بأن هناك أزمة في النادي بسبب راتبي، وبعدها كان هناك اتفاق بين تركي آل الشيخ ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي على رحيلي إلى بيراميدز وشعرت أن الزمالك لم يتمسك بي قد يكون السبب راتبي ولكنني بعدها فضلت الرحيل"



وحول انتقادات جماهير الزمالك له بسبب الأنباء التي ترددت بشأن عقده جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي قبل إحدى مباريات القمة قال: "تلقيت اتصالا هاتفيا من المستشار تركي آل الشيخ وقال لي قبل مباراة القمة ضد الأهلي، أريد أن أعقد جلسة معك.

وتابع الشناوي وبالفعل ذهبت ولم يكن الأهلي محور الحديث، ولكن تركي آل الشيخ كان يريد انتقالي إلى الاتفاق السعودي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة وكنت أريد وقتها الاحتراف الخارجي ولكن الاهلي لم يكن لديه أي علاقة بالأمر.

وأوضح الشناوي ولم أجلس مطلقا مع الخطيب الحديث كان مع تركي آل الشيخ للاحتراف في السعودية، وبعد خسارة الزمالك مع مدربه وقتها إيهاب جلال في أول مباراة قمة له بثلاثية نظيفة الجماهير انتقدتني وربطت جلستي مع تركي آل الشيخ بإمكانية انتقالي إلى الأهلي وهذا لم يحدث"