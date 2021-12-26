حمزة الجمل: الإسماعيلي تعاقد مع براون خوفا من الجماهير

كشف حمزة الجمل، نجم الإسماعيلي السابق، تفاصيل التعاقد معه كمدير فني للفريق خلفا لطلعت يوسف مدرب الفريق السابق، قبل التعاقد مع الأرجنتيني خوان براون مدرب الفريق الحالي.

وقال حمزة الجمل في تصريحات لبرنامج رقم 10 الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "أنهيت الاتفاق وقتها مع إدارة الإسماعيلي، كما قمت باختيار الجهاز المعاون، لكني فوجئت عقب عودتي بالتعاقد مع مدير فني أجنبي".

وأضاف: "مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، أبلغني أن هناك انقساما حول التعاقد مع مدرب مصري، خوفا من الجماهير، وأن الاتجاه السائد داخل المجلس هو التعاقد مع مدرب أجنبي".

وتابع الجمل: "الإدارة تعاقدت مع مدرب أجنبي، خوفا من هجوم الجماهير على المجلس حال فشل الجهاز الفني الجديد".

وكان حمزة الجمل قد قام وقتها بفسخ تعاقده مع نادي الاتحاد العُماني، وذلك على أمل تولي تدريب الدراويش.

