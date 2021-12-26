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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطالب أهالي قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد أمام المحافظ

عايدة السواركه تستمع
عايدة السواركه تستمع الي مطالب أهالي قري جنوب الشيخ زويد

نقلت النائبة عايده السواركه عضو مجلس النواب عن العريش والشيخ زويد ،  الي مطالب أهالي قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد،  الي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،  والذي وعد بالعمل علي حلها .

حيث تم تكليف رءيس مجلس مدينة الشيخ زويد ،بالتنسيق مع مديريات الخدمات للعمل غلي توفير احتياجات الأهالي في هذه المناطق
 

مطالب الأهالي

وكانت النائبة عايده السواركه ، قد استمعت الي مطالب أهالي قري جنوب الشيخ زويد،  أثناء قيامها بزيارة  لقرية أبو العراج   والتجمعات التابعه لها  ، للوقوف على ماتم إنجازه وحصر مطالب الأهالي  العائدين  الي منازلهم ، حيث تمثلت المطالب  فيما يلي:
_تطوير شبكة الكهرباء التي تشكل خطرا على السكان ،والمطالبة بتركيب كشافات للاناره ، الي جانب سرعة تركيب الاسقف الخشبيه لحماية الاسر من البرد القارص .
بالاضافة الي توفير المياه للشرب من خلال برنامج المياه الخاص بمجلس مدينة الشيخ زويد لتوصيل المياه الي المواطنين بالقري والتجمعات.هذا الي جانب إصلاح بعض الابار حتي يتمكن الأهالي من ري وزراعة أراضيهم  

كما كلف اللواء شوشة، مدير مؤسسة مصر  الخير فرع العريش ،بسرعة إنهاء  أعمال تركيب الاخشاب للمنازل المتضرره.

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مطالب اهالي قرية إمام المحافظ

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