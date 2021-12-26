الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار.. فيديو

قالت دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامى هيئة الأرصاد الجوية، إننا سنشهد اليوم وعلى مدار هذا الأسبوع أجواء شتوية على كافة مناطق الجمهورية، لافتة إلى أن الطقس خلال ساعات النهار مائل للبرودة على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى لشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، أن الطقس مائل للدفئ على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية والتى تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء،والشبورة المائية هى الظاهرة الأساسية فى هذا الأسبوع.

وتابعت أن الشبورة المائية تتكون فى الصباح الباكر، وتتلاشى مع ظهور أشعة الشمس، إلى جانب فرص تكون السحب المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتصاحبها فرص لأمطار خفيفة.

وأكدت أن الأمطار لن تؤثر تماماً على أعمال الأنشطة اليومية، ونصحت المواطنين بعدم الانخداع بالطقس الدافئ خلال ساعات النهار، والاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.