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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. عصابة النصب الإلكتروني في قبضة مباحث القاهرة

المتهم
المتهم

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، من خلال مواقع التسوق الاجتماعي ، تمت عملية الضبط باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وباشرت النيابة التحقيق .

 

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغ من صاحب معرض سيارات قرر بسابقة قيام شخص بعرض سيارة للبـيـع مقابل مبلغ مالى من خلال أحد مواقع التسوق الإلكترونى وإتفاقـه مـع الأخيـر علـى شرائها ، وعقـب إستلامه توكيل بيع "مزور" قام المتهم بمغافلته وإستولى منه على المبلغ المالى و السيارة ولاذ بالفرار .

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي قادها العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو أحد الأشخاص ، مقيم بمدينة بدر وبحوزته السيارة .

 

وإعترف بإرتكاب الواقعة وتحصله على التوكيل المزور من أحد الأشخاص ، مقيم بعين شمس ، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى من متحصلات واقعة النصب ، وأضاف بإنـفـاقه بـاقـى المـبلـغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، كما أمكن ضبط الأخير وبحوزته (عدد من التوكيلات بدون بيانات ومحررة بأسماء أشخاص مختلفة – صور توكيلات ممهورة بشعار الجمهورية – شهادة بيانات سيارة ) وجميعهم مزورين.

 

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابـل تـحصـله على مبالغ مالية.

 

وبتطوير مناقشة المتهمان إعترفا بـتكوينهما تشكيلا عصابياً تـخـصـص نـشـاطه الإجرامى فـى النـصـب عـلـى المواطنين بإستخدام المضبوطات حيازة المتهم الأخيـر، كما أقرا بإرتكاب عدد ( ٢ ) واقعة نصب بذات الإسلوب .

وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمان وإتهماهما بالنصب عليهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قبضة رجال مباحث القاهرة النصب والاحتيال مواقع التسوق الاجتماعي ف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة

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