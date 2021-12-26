الخدمة الوطنية: الاقتصاد القوى يضمن النمو والاستمرار

قال اللواء .ا.ح وليد أبو المجد، مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، إننا نجدد العهد والوعد لنظل دروعا وجنود تفتدى هذا الوطن الغالى فى خدمة مصر الطاهرة وشعب مصر العظيم.

وأضاف مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، خلال كلمتة المذاعة اليوم فى افتتاح مشروعات قومية “توشكى”، أن حلماً بالامس لبناء الجمهورية الجديدة ويتجسد بواقع ملموس اليوم لبناء مصر الحديثة مع اقتصاد قوى قائم على علوم وتقنيات حديثة.

وأشار مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، إلى أن الاقتصاد القوى يضمن النمو والاستمرار والمحرك والدافع لما نراه لنهضة مصر واستعادة مكانتها.

وتابع أنه بالتعاون مع الاجهزة المعنية ومراكز البحوث العلمية المتخصصة يشارك الجهاز فى العديد من مشروعات الانتاج الزراعى والالبان والدواجن والمشروعات المختلفة، إضافة إلى العديد من الانشطة المتخصصة.

