مصر على الخريطة العالمية .. ما هي إنجازات الدولة في قطاع الطيران خلال 7 سنوات؟

عملت وزارة الطيران المدني، بالسير نحو خطة دولة 30 يونيو الواضحة، بتنفيذ مشروعات جديدة تناسب رؤية الجمهورية الجديدة، فأنفقت الوزارة بدعم القيادة السياسية نحو 45.5 مليار جنيه لتنفيذ 414 مشروعا يخدم قطاع الطيران المدني بمنشآته التابعة، تم الإنتهاء من معظمها خلال السبع سنوات الماضية وجار تنفيذ واستكمال باقي المستهدف منها.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

ليست وحدها جهود رجال الدولة من الحكومة وأبناء قطاع الطيران المدني، من وضعت لمساتها لإنجاز هذه المشروعات القومية العملاقة لخدمة القطاع، ولكن سواعد رجال القوات المسحلة التي دوما ما ترفع شعار “يد تبني ويد تحمل السلاح”، كانت عونًا لجهود الحكومة في التنفيذ والإشراف على تلك المنشآت والمطارات الجديدة، التي خرجت إلى النور خلال الـ 7 سنوات الماضية.

فساهمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على تنفيذ 12 مشروعًا بتكلفة 5.1 مليار جنيه، وهي "إنشاء مطار البردويل الدولي "المليز" - إنشاء مطار سفنكس الدولي - إنشاء مطار شرق العوينات - إنشاء مطار العاصمة الدولي - تطوير مطار القاهرة الدولي.

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