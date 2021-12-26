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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حجز الطيارين في الحجر الصحي.. احتفالات عيد الميلاد بعد إلغاء أوميكرون 6 آلاف رحلة طيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

احتفالات عيد الميلاد يستعد لها الكثيرون حول العالم، قبل حلولها كل عام، وينظمون رحلات للسفر لأماكن الترفيه، احتفالاً بقوم سنة ميلادية جديدة، لكن على مر السنوات، واجه العالم أوبئة وأمراض وحروب تمكنك من تعطيل الخطط التي تقيمها الدول والأفراد للاحتفالات بهذه المناسبة.

 

تمكن فيروس كورونا المستجد، خاصة متحور أوميكرون، من القضاء على خطط أقامتها الدول والأفراد للاحتفال برأس السنة الميلادية، فهناك دول فرضت حظر التجول، وأخرى أغلقت على نفسها ومنعت الطيران الدولي. 

بسبب أوميكرون.. إلغاء 6300 رحلة جوية حول العالم خلال عيد الميلاد

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أوميكرون يُلغي 3600 رحلة جوية حول العالم 

 تبقى أسبوع فقط على عطلة واحتفالات نهاية العالم الميلادي الحالي 2021، وبدء العام الجديد 2022، وخططت الكثير من الأسر حول العالم للسفر عالمًا وإقامة الاحتفالات، لكن خيب متحور كورونا الجديد أوميكرون آمالهم.

 

تسبب متحور أوميكرون الجديد في إلغاء آلاف الرحلات حول العالم، وأحبط مخططات الكثيرون، حيث تم إلغاء أكثر من 6 آلاف رحلة جوية عالميًا، خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع، وتأجيل آلاف الرحلات  الأخرى.

 

للولايات المتحدة النصيب الأكبر 

ما يقرب من 2800 رحلة جوية تم إلغائها على مستوى العالم أمس السبت، من بينها أكثر من 970 رحلة قادمة أو متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتجاوزت الرحلات المؤجلة هناك 8 آلاف رحلة حتى الساعة 1:30 بتوقيت جرينتش.

وعن أول أمس الجمعة، فإنه تم إلغاء ما يقرب من 2400 رحلة، وتأجيل 11 ألف رحلة، فضلاً عن إلغاء أكثر من 900 رحلة مقررة اليوم الأحد.

طيارون وموظفون مصابون بـ كورونا

يختلف المضيفون الجويون والموظفون بالمسافرين في المطار، ما يزيد إحتمالية اصابتهم بفيروس كورونا، وبالفعل أُصيب عدد من الطيارين والمضيفين والموظفين في شركات الطيران المختلفة بالفيروس، وطالبوا بالحصول على إجازات مرضية ومنهم من خضع للحجر الصحي.

 

اضطرت عدد من شركات الطيران مثل: «لوفتهانوا، دلتا، يونايتد إيرلاينز، جيت بلو» من إلغاء رحلاتهم الجوية، بسبب تعرضهم لنقص العمالة لتعرض موظفيها لإصابات كورونا، ما آثر على حركة الطيران بعد إلغاء ما يقرب من 4500 رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد.

كيف ستحتفل الدول بعيد الميلاد في وجود اوميكرون 

على الرغم من سيطرة فيروس كورونا المستجد على دول العالم إلا أن هناك عدد من الدول ستقيم الاحتفالات الداخلية، بشكل طبيعي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقائة من الفيروس ومتحوره الجديد أوميكرون.

 

إقامة صلوات عيد القداس في مصر

للسنة الثانية على التوالي يمنع فيروس كورونا الأشخاص من التجمعات إلا انهم واجهوا الأمر، باتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة، ففي مصر أُقيمت أول أمس الجمعة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بالزمالك، في إطار احتفالات الكنيسة بالعيد وفقًا للتقويم الغربي، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية، وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين.

 

واحتفل عدد من الفناني في مصر باحتفالات عيد الميلاد، حيث شاركت الفنانة مي كساب صور جديدة لها  برفقة زوجها أوكا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث ألتقط الزوجين صورة إلى جانب شخص الكريسماس.

 

ونشرت الفنانة نجلاء بدر، مقطع فيديو من احتفالات الأقباط للعام الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، معلقة عليه: « أجمل ما رأيت»، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

 

مدينة فرنسية تلغي احتفالات عيد الميلاد

اتخذت مدينة «تارن إي جارون» الفرنسية، قرارًا بإلغاء احتفالات عيد الميلاد للعام الميلادي الجديد 2022، خوفًا من انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون، وقلق المدينة بالمجازفة بكبار السن والأطفال الصغار، من اجل إقامة الاحتفالات، حيث بلغ معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا في هذه المنطقة 223 حالة لكل 100 ألف نسمة.

احتفالات عيد الميلاد سنة ميلادية جديدة فيروس كورونا اوميكرون رحلة جوية

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حجز الطيارين في الحجر الصحي.. احتفالات عيد الميلاد بعد إلغاء أوميكرون 6 آلاف رحلة طيران

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