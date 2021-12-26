روسيا تكشف عن معلومات صادمة حول متحور أوميكرون

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا ينتشر بشكل أسرع بكثير من السلالات السابقة للفيروس.

وحسب "روسيا اليوم"، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن المعلومات التي تم جمعها خلال زيارة الخبراء الروس إلى جنوب إفريقيا، تدل على أن متحور "أوميكرون" ينتشر أسرع بكثير من السلالات السابقة.

وأضاف وزير الصحة الروسي إن الخبراء قيموا السير السريري وخصائصه واتضح أن سلالة أوميكرون تنتشر بشكل أسرع بكثير ويصاب بها عدداً أكبر من الأطفال.

وأشار إلى أن سير المرض بعد الإصابة بمتحور "أوميكرون" يشبه أعراض الإنفلونزا. وأفاد بأن أنظمة الاختبار الموجودة لتشخيص فيروس كورونا قادرة على كشف المتحور "أوميكرون".

وتابع: "نرى أن كل أجهزة الكشف عن فيروس كورونا المستجد الموجودة حاليا في السوق، يمكنها كذلك الكشف عن المتحور أوميكرون"



وأوضح أن فعالية لقاح "سبوتنيك - "V ضد المتحور "أوميكرون" انخفضت بشكل قليل، لكن الحماية الموثوقة ضد هذا الفيروس تظهر بعد تلقي جرعة معززة.