بسبب أوميكرون.. إلغاء 6300 رحلة جوية حول العالم خلال عيد الميلاد

كشف موقع "فلايت أوير" المتخصص، عن إلغاء أكثر من 6 آلاف رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع، فضلًا عن تأجيل آلاف الرحلات الأخرى، وذلك في الوقت الذي ينتشر فيه متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال الموقع إن نحو 2800 رحلة جوية ألغيت أمس، السبت حول العالم، بينها أكثر من 970 رحلة قادمة من أو متّجهة إلى مطارات في الولايات المتحدة، وتجاوز عدد الرحلات المؤجلة 8 آلاف رحلة حتى الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش.

وألغيت الجمعة نحو 2.400 رحلة، فيما أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة. كما سجل الموقع إلغاء أكثر من 900 رحلة مقررة الأحد.

وطلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بكورونا أو أصيبوا هم بالوباء، ما أجبر شركات "لوفتهانزا" و"دلتا" و"يونايتد إيرلاينز" و"جيت بلو" وعددًا كبيرًا آخر من شركات الطيران التي تعاني من نقص في العمالة على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.

وقالت "يونايتد" في بيان الجمعة الماضي: "يؤثر ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون على مستوى البلاد بشكل مباشر على طواقمنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا".

وأضافت الشركة "نتيجة ذلك، اضطررنا للأسف إلى إلغاء بعض الرحلات وإبلاغ الزبائن المتأثرين بالأمر قبل قدومهم إلى المطار"، مشيرة إلى أنها تعمل على إيجاد حجوزات جديدة للركاب.

كما ألغت "دلتا" 310 رحلات على الأقل السبت، وعشرات غيرها الأحد، قائلة إنها "استنفدت كافة الخيارات والموارد بما في ذلك تغيير مسار الرحلات واستبدال الطائرات والطواقم لتغطية الرحلات المقررة".

وقالت الشركة "نعتذر لزبائننا على اضطرارهم لتأجيل خططهم للسفر خلال العطلة".

كما أُعلن العدد الأكبر من قرارات إلغاء الرحلات في أوساط شركات الطيران الصينية، إذ ألغت "تشاينا إيسترن" نحو ألف رحلة (أي أكثر من 20%من رحلاتها المقررة)، فيما أوقفت "إير تشاينا" 20% تقريبا من رحلاتها المقررة خلال هذه الفترة.