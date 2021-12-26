انطلاق تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح

بمشاركة ١٥٠٠ شاب وفتاة انطلاق تصفيات الاولمبياد للمحافظات الحدودية

انطلقت صباح اليوم الأحد، التصفيات لأولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الثالثة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .



وقامت الدكتورة دينا عثمان، نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإيقاد شعلة انطلاق التصفيات لاولمبياد المحافظات الحدودية بحضور خالد عبدالحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح ومندوبي وزارة الشباب والرياضة وعددا من الفرق الرياضية .



وشهدت نائب محافظ مطروح ، عدد من العروض الرياضية حيث تم التقاط الصور التذكارية مع الفرق المشاركة موجهة ببذل مزيد من الجهد للحصول علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية.



وقال خالد عبد الحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن محافظة مطروح تشارك فى التصفيات ب ١٥٠٠ شاب وفتاة في جميع الالعاب الرياضية ، حيث ستبدأ التصفيات علي مستوي ال 8 ادارات الفرعية ثم ستتم التصفيات علي مستوي المحافظة ثم التصفيات النهائية علي مستوي الجمهورية في محافظة أسوان بمشاركة المحافظات الحدودية بداية من يوم 10 فبراير .