تزج باليمنيين إلى الهاوية..التحالف العربي:إيران تغذي الفكر الطائفي في 4 دول عربية

كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالي، أن التحالف سيقدم أدلة على سيطرة حزب الله المدعوم من إيران على الحوثيين، مشيرًا إلى أن الميليشيات في اليمن لا تملك القرار لتكون جزءا من الحل السياسي بالبلاد.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل بدأت بناء على طلب من الرئيس اليمني، لافتة إلى أن ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران.

وأشار إلى أن النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب، موضحا أن الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان.

وتابع المالكي: "نعلم أن الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل"، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا.

وأضاف أن إيران تغذي الفكر الطائفي في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، مؤكدا أن الحل السياسي هو الأفضل للأزمة اليمنية.

ولفت المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى أن ميليشيا الحوثي تنفذ إملاءات الحرس الثوري الإيراني وتزج باليمنيين إلى الهاوية.