الزراعة: مشروع توشكى يوفر الأمن الغذائي وفاتورة الاستيراد.. فيديو

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن توشكي الخير من المشروعات الهامة، ويكتسب أهمية كبيرة بعد الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف نعيم مصيلحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي إم سي، اليوم الأحد، أن هذا المشروع يتم فيه زراعة، محاصيل هامة واستراتيجية، متابعا أن هذا المشروع الكبير يوفر الأمن الغذائي، ويوفر فاتورة الإستيراد.

وتابع نعيم مصيلحي، أن نظام الري في المشروع، بأحدث النظم في العالم، والزراعة بمياه معالجة، موضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقية، وحكيمة، وجراءة في اتخاذ القرارات.

وأكد مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يجذب الاستثمارات بفضل عدة عوامل.