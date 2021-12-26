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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ليلة رأس السنة.. هيثم شاكر يحيي حفلا غنائيا في شرم الشيخ

هيثم شاكر
هيثم شاكر

أعلن الفنان هيثم شاكر عن موعد أول حفلاته الغنائية في العام الجديد، الذي سيقام يوم 1 يناير المقبل في شرم الشيخ. 

ونشر هيثم شاكر موعد ومكان الحفل عبر حسابه على تطبيق انستجرام، ومن المقرر أن يقام في السابعة مساء بإحدى الفنادق.

 

هيثم شاكر والمهرجانات

 

قال الفنان هيثم شاكر إنه لا يمانع تقديم مزيد من الدويتوهات الغنائية مع فنانين آخرين طالما توفرت الفكرة الجيدة والمناسبة لهم. 

 

وكشف هيثم شاكر في حوار خاص مع موقع صدى البلد، عن محادثاته مع تامر حسني حول تقديم دويتو جديد لهما في أقرب فرصة. 

 

وعن احتمالية مشاركته مع مطربي الراب والمهرجانات التي اتجه لها كثير من المطربين مؤخرا، قال هيثم شاكر:" المهرجانات مش ذوقي موسيقيا ومبتستهونيش". 

 

وأكد هيثم شاكر عدم رفضه لأي شكل موسيقي جيد بشرط:" أن تكون فكرة محترمة من أجل الفن مش من أجل ركوب التريند" على حد وصفه. 

 

وكشفت هيثم شاكر عن تفاصيل أغنيته الجديدة المقرر طرحها قريبا وهي "لما تحس" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوتية هاني محروس. 

 

وأكد هيثم شاكر أنه يعمل حاليا على ألبومه الجديد المقرر طرحه في صيف 2022، معبرا عن رغبته في التواصل بشكل دائم مع الجمهور من خلال طرح أغاني متتالية.

 

صاحب الجمال

 

طرح النجم هيثم شاكر، أغنيته الجديدة "صاحب الجمال"، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، على طريقة الفيديو لاريكس في شكل جديد ومختلف، خاصة أنه يحتوي على مشاهد ولقطات فيديو كليب.

 

أغنية "صاحب الجمال"،  كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع  وسام عبد المنعم، ومكس وماستر هاني محروس، فوتوغرافية  شريف مختار، منتج منفذ فادي صبحي، إنتاج شرقي برودكشن، وهو رابع تعاون بينهم هذا العام.

 

وتعد أغنية" صاحب الجمال"، هي خامس أغاني هيثم شاكر هذا العام، وذلك بعدما طرح عدد من الأغانى السنجل، بداية من "كنت غلطة" على طريقة الديو مع هيثم نبيل، كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، ثم " كل الاعذار كدابة"، كلمات: هاني صارو، ألحان: أحمد زعيم، منتج منفذ فادي صبحي، و" واقف علي تكه"، كلمات أحمد حسن رؤول، توزيع وسام عبد المنعم.

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